輝達台灣總部用地 官方盤點三處土地浮現

輝達台灣總部用地除鎖定北投士林科技園區T17、T18基地外，中央與台北市政府已分頭盤點備案，至少有三處土地供輝達選擇。

北市府規劃提供北士科T12基地、松南營區，經濟部也將提供松南營區、新北市林口產業專區兩地，其中松南營區是中央與北市的重疊選項，經濟部與北市府都認為，只要輝達有需要，「合推」松南營區確實是選項之一。

輝達因北士科T17、T18用地遲未定案，日前向經濟部、台北市政府尋求協助，希望能在24日前找到土地備案。經濟部也將提出松南營區與新北市林口產業專區兩地。中央持有的松南營區土地，面積約3.2公頃，位於松山機場南側；另一處則位在新北林口產業專區，面積超過3公頃，鄰近林口三井OUTLET，但據了解，輝達仍屬意台北市，選擇落腳林口的機率不大。

北市府所提的兩備案，一是北士科T12與周邊私人鄰地、面積約3.8公頃，雖須整合私地主，但北市已承諾全力協助，整合沒問題；另一處則是北市持有的松南營區土地。