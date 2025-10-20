快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達台灣總部用地除鎖定北投士林科技園區T17、T18基地外，中央與台北市政府已分頭盤點備案，至少有三處土地供輝達選擇。

北市府規劃提供北士科T12基地、松南營區，經濟部也將提供松南營區、新北市林口產業專區兩地，其中松南營區是中央與北市的重疊選項，經濟部與北市府都認為，只要輝達有需要，「合推」松南營區確實是選項之一。

輝達因北士科T17、T18用地遲未定案，日前向經濟部、台北市政府尋求協助，希望能在24日前找到土地備案。經濟部也將提出松南營區與新北市林口產業專區兩地。中央持有的松南營區土地，面積約3.2公頃，位於松山機場南側；另一處則位在新北林口產業專區，面積超過3公頃，鄰近林口三井OUTLET，但據了解，輝達仍屬意台北市，選擇落腳林口的機率不大。

北市府所提的兩備案，一是北士科T12與周邊私人鄰地、面積約3.8公頃，雖須整合私地主，但北市已承諾全力協助，整合沒問題；另一處則是北市持有的松南營區土地。

輝達 北士科

延伸閱讀

T17、T18回覆期限倒數 新壽盼直接與輝達洽談：不收市府與納稅人一毛錢

與輝達溝通！新壽備3方案已啟動三方協商 談判未成即回歸原規畫

首片台積美國製Blackwell晶圓誕生 黃仁勳讚：創造歷史

獨／輝達用地爭議…新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

相關新聞

關鍵一周…輝達進駐北士科用地 新壽擬三方協商

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18案，距離廿四日的攤牌時刻來到關鍵一周。據了解，新光人壽內部正在評估可以「不違約、不圖...

北士科T17、T18地上權價值 估價師：取決3要素

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，台北市日前拋出第三方鑑價合意解約方案，估價師指出，程序時間、合約內容與使用權利...

解T17、T18爭議 對新壽下最後通牒…北市：24日提備案給輝達

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，台北市政府對新光人壽下最後通牒。據悉，市府以本周四（23日）下班前為最後底限，...

北市府與新壽想要達共識 看四個底限

台北市政府與新光人壽針對輝達落腳北士科T17、T18存在歧見，據知情人士透露，新壽對於合意解約不再持反對態度，但要達成共...

輝達台灣總部用地 官方盤點三處土地浮現

輝達台灣總部用地除鎖定北投士林科技園區T17、T18基地外，中央與台北市政府已分頭盤點備案，至少有三處土地供輝達選擇。

T17、T18回覆期限倒數 新壽盼直接與輝達洽談：不收市府與納稅人一毛錢

輝達（NVIDIA）台灣總部能否進駐北士科T17、T18基地，本週進入關鍵倒數，知情人士表示，新壽已建立2暢通管道，同時...

