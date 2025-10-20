北市府與新壽想要達共識 看四個底限
台北市政府與新光人壽針對輝達落腳北士科T17、T18存在歧見，據知情人士透露，新壽對於合意解約不再持反對態度，但要達成共識的底限，有四大方向，包括新壽回函將不會揭露解約或賠償金數字、同意解約、北市府不負擔解約金或補償金、輝達支付所有取得地上權的費用及補償金。
首先，對於北市府要求新壽回函，要新壽大膽提出不會涉及背信的賠償金額，知情人士表示，目前新壽回函，將不會揭露賠償金額或是解約金數字，以免遭市議會或市民「公審」。
其次，知情人士說，新壽同意依照北市府的意見採取合意解約，以合法、合規方式，解決僵局。
第三，對於解約金及賠償金額，新壽堅持「不拿北市府一毛錢」，意即北市府不必負擔解約金及補償金額。
第四，關於解約金及賠償金，新壽希望本著「使用者付費」，與輝達以「商業契約」方式解決，由未來將使用地上權的一方，支付所有解約金及補償金。
