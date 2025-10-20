解T17、T18爭議 對新壽下最後通牒…北市：24日提備案給輝達

針對輝達（NVIDIA）台灣總部用地爭議，台北市政府對新光人壽下最後通牒。據悉，市府以本周四（23日）下班前為最後底限，若屆時新壽未回覆市府、或回覆內容無具體進展，考量交地輝達時程緊張，市府就會在周五提出備案給輝達。

輝達選中北投士林科技園區T17、T18基地作為台灣總部，但目前新壽握有地上權合約，因北市府、輝達、新壽各有堅持，此案成為三角習題，北市日前發函新壽，希望新壽大膽提合意解約條件，至今尚未達成共識。然而輝達期望年底前能夠交地，時程進入倒數計時，為不讓進度再拖延，北市對新壽下最後通牒。

輝達能否進駐北士科T17、T18基地，本周進入關鍵倒數。外傳新壽已與北市府接觸、並且釋出合意解約意願。對此，北市府官員表示，沒有聽說有接觸，「一切以公文為主。」

外傳輝達已同意改以北士科T12基地作為台灣總部，但台北市副市長李四川昨日否認這項消息。

知情官員透露，輝達期盼能在今年底完成交地，不管是中央或是地方，立場就是要快，而且「乾淨」，也就是土地不要有問題、有爭議；因此，北市府設下底限，以23日下班前為最後時間點，若新壽未正式以公文回覆、或回覆無具體內容，在考量交地時程緊張下，24日就會提備案，也就是T12、松南營區用地給輝達。

另，傳新壽釋出善意，向北市府表達立場，盼直接與輝達洽談，也就是以新壽把地合意解約還給北市府，北市府把地設定給輝達、輝達再把錢直接補償給新壽。

官員表示，這乍看很合理，三方獲得自己想要的，但實際上新壽、輝達、北市府都是受到高度監理的國際知名企業與政府機關，當輝達把錢直接給新壽時，並沒有直接從新壽獲得任何對價。

官員強調，新壽與市府合意解約、補償金額公開透明，接著由市府與輝達簽訂專案地上權合約時，除了新的地上權合約金額，再由輝達補上這筆金額給市府，這才是唯一合法的做法。

新壽在2021年從北市府手中標下北士科T17、T18基地地上權，輝達執行長黃仁勳在今年5月來台時宣布，台灣總部將落腳北士科，台北市長蔣萬安則於6月證實輝達要的就是T17、T18土地。但因此案涉及輝達、北市府、新壽三方，雖三方都希望讓輝達進駐，但必須合法、合規，至今仍在協商。