北士科T17、T18回覆期限倒數 新壽盼直接與輝達洽談

中央社／ 台北19日電

輝達（NVIDIA）台灣總部能否進駐北士科T17、T18基地，本週進入關鍵倒數，知情人士表示，新壽已建立2暢通管道，同時與輝達、北市府溝通，並向北市府表達立場，盼直接與輝達洽談，不收市府與納稅人一毛錢。

輝達（NVIDIA）台灣總部原先計劃設於北投士林科技園區T17、T18基地，媒體今天報導指輝達已同意改接受進駐T12方案，但台北市副市長李四川受訪表示，「沒有這個事」，由於輝達希望24日前提出備案，屆時新壽不提解約條件就進行備案階段。

知情人士今天對中央社記者表示，新壽已有透過適當管道向北市府表達立場，不會跟市府與納稅人收取一毛錢，希望北士科T17、T18基地權利讓給輝達一事，新壽可以跟輝達直接談。

知情人士強調，懇請北市府認真思考相關提案，新壽跟輝達與北市府兩方管道都是暢通的。

此外，李四川表示，24日以前是輝達給經濟部、台北市政府提供設置台灣總部土地備案的時間點，新光人壽如果24日前仍不提出合意解約條件方案來進行協商，北市府就會進入下個階段，目前北市府提供給輝達的備案包括T12及松南營區。

