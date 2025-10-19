快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

與輝達溝通！新壽備3方案已啟動三方協商 談判未成即回歸原規畫

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
若最終談判未果，輝達（NVIDIA）選擇其他地塊設點，新壽預計T17、T18將回歸原先規劃，並加速開發。圖／本報資料照片
若最終談判未果，輝達（NVIDIA）選擇其他地塊設點，新壽預計T17、T18將回歸原先規劃，並加速開發。圖／本報資料照片

隨著台北市政府訂下10月24日為北士科T17、T18案的最後回覆期限，據了解，新光人壽內部對後續發展已有多套方案。知情人士透露，若最終談判未果，台北市政府與輝達（NVIDIA）選擇改到其他地塊設點，新壽也樂觀其成，T17、T18將回歸原先規劃。

同時，新壽也持續跟輝達維持直接溝通管道，藉此確認輝達態度。據悉，輝達的主要目標仍是「在沒有疑慮的情況下取得地塊，自行完成台灣總部興建」，其餘部分，輝達沒有太多堅持。

第三，新壽內部已啟動「三方協商、合意解約」的解套路徑評估，希望能在不違約、不圖利的前提下，與市府及輝達共同化解僵局。由於新壽與市府皆認為，補償金應由輝達承擔，如果能以商業協議方式處理；新壽便可以市府合意解約，由市府重新設定地上權予輝達。

新壽高層強調，無論最後在價格或條件上是否談成，最重要的是三方能真正坐下來溝通彼此需求。若市府不願啟動契約中的「爭議協調委員會機制」，也可透過其他方式進行協商，「不能再讓公文往返取代對話」。

目前北市府尚未對此回應。隨著期限逼近，業界普遍認為這一週將是北士科案的「關鍵一周」，三方能否正式展開協商，將成為能否破局的關鍵時刻，但新壽也做好準備，萬一破局，將會加速因為輝達而延遲的T17、18開發計劃。

輝達 北士科 新壽 地上權

延伸閱讀

獨／輝達用地爭議…新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

新壽傳同意第三方鑑價 李同榮預測最後會是這價格

T17、T18卡關…傳輝達同意T12？北市府：不同意新壽換約 和輝達無關

不理新壽…傳輝達願改T12？新壽若未回北市10月24日啟動備案

相關新聞

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽協商陷僵局，今傳出新壽作出新讓步，不再堅持先啟動協調委員會，但前提是市府要同意...

獨／輝達用地爭議…新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

對北市府的T17、T18之爭，新壽作出新讓步。據知情人士透露，新壽已不再堅持一定要先啟動合約協調委員會機制，才能談合意解...

與輝達溝通！新壽備3方案已啟動三方協商 談判未成即回歸原規畫

隨著台北市政府訂下10月24日為北士科T17、T18案的最後回覆期限，據了解，新光人壽內部對後續發展已有多套方案。知情人...

新壽傳同意第三方鑑價 李同榮預測最後會是這價格

輝達（NVIDIA）北士科T17、T18總部案卡關， 台北市18日拋出第三方鑑價合意解約方案，傳出新壽同意第三方鑑價，但...

T17、T18卡關…傳輝達同意T12？北市府：不同意新壽換約 和輝達無關

輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12？北市府未證實。但市府已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。法...

不理新壽…傳輝達願改T12？新壽若未回北市10月24日啟動備案

輝達落腳T17、18持續陷僵局，經濟部與北市也同步將在本周五前，重新盤點其他適合土地給輝達，昨卻傳出輝達已同意改到T12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。