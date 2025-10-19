與輝達溝通！新壽備3方案已啟動三方協商 談判未成即回歸原規畫

隨著台北市政府訂下10月24日為北士科T17、T18案的最後回覆期限，據了解，新光人壽內部對後續發展已有多套方案。知情人士透露，若最終談判未果，台北市政府與輝達（NVIDIA）選擇改到其他地塊設點，新壽也樂觀其成，T17、T18將回歸原先規劃。

同時，新壽也持續跟輝達維持直接溝通管道，藉此確認輝達態度。據悉，輝達的主要目標仍是「在沒有疑慮的情況下取得地塊，自行完成台灣總部興建」，其餘部分，輝達沒有太多堅持。

第三，新壽內部已啟動「三方協商、合意解約」的解套路徑評估，希望能在不違約、不圖利的前提下，與市府及輝達共同化解僵局。由於新壽與市府皆認為，補償金應由輝達承擔，如果能以商業協議方式處理；新壽便可以市府合意解約，由市府重新設定地上權予輝達。

新壽高層強調，無論最後在價格或條件上是否談成，最重要的是三方能真正坐下來溝通彼此需求。若市府不願啟動契約中的「爭議協調委員會機制」，也可透過其他方式進行協商，「不能再讓公文往返取代對話」。

目前北市府尚未對此回應。隨著期限逼近，業界普遍認為這一週將是北士科案的「關鍵一周」，三方能否正式展開協商，將成為能否破局的關鍵時刻，但新壽也做好準備，萬一破局，將會加速因為輝達而延遲的T17、18開發計劃。