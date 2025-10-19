T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽協商陷僵局，今傳出新壽作出新讓步，不再堅持先啟動協調委員會，但前提是市府要同意，由新壽直接和輝達協商補償金。不過據了解，輝達現已不願與新壽直接對口，主要原因是輝達要取得的土地，必須是「乾淨的土地」，不能有相關司法爭議。

對於輝達落腳北士科T17、18，新壽與北市府協商接下來該怎麼走下去？北市副市長李四川今天受訪表示，新壽提出希望直接和輝達協商補償金，但這些先前都已談過「不可行」，因輝達希望對口北市府，唯一的解方是新壽與市府合意終止契約，再設定專案地上權給輝達，這早就研議過，新壽也很清楚。

李四川說，所以如果新壽沒有提出新的提案，也不接受北市府提出的合意終止契提議，北市府就會向輝達提出備案。

據了解，北市府與新壽在這5個月的協調談判，新壽希望的是與北市府、輝達簽訂三方MOU，不過協商至今，輝達現在只願意對口北市府，不會直接對口新壽，知情人士透露，輝達只想要「乾淨的土地」，因新壽過去標得T17、18地上權案，有權利金過低、不用投資計畫書等爭議，若輝達與新壽簽有協議，也怕後續會捲入相關爭議問題，所以輝達現在不願意對口新壽。

這名知情人士說，所以北市府與新壽協調到後來，在今年7月之後，輝達表達僅願意T17、18由新壽與北市府合意終止契約，北市府拿回土地之後，再由北市府與輝達重新簽訂專案地上權案。所以當初新壽與輝達的MOU 9月底到期之後，新壽想要延期，輝達不願意，其實這些過程，新壽自己都相當清楚。