快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新壽作出新讓步，已向北市府傳達願直接協議合意解約，唯一條件為市府支持新壽與輝達直接協議商業條件。圖／本報資料照片
新壽作出新讓步，已向北市府傳達願直接協議合意解約，唯一條件為市府支持新壽與輝達直接協議商業條件。圖／本報資料照片

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽協商陷僵局，今傳出新壽作出新讓步，不再堅持先啟動協調委員會，但前提是市府要同意，由新壽直接和輝達協商補償金。不過據了解，輝達現已不願與新壽直接對口，主要原因是輝達要取得的土地，必須是「乾淨的土地」，不能有相關司法爭議。

對於輝達落腳北士科T17、18，新壽與北市府協商接下來該怎麼走下去？北市副市長李四川今天受訪表示，新壽提出希望直接和輝達協商補償金，但這些先前都已談過「不可行」，因輝達希望對口北市府，唯一的解方是新壽與市府合意終止契約，再設定專案地上權給輝達，這早就研議過，新壽也很清楚。

李四川說，所以如果新壽沒有提出新的提案，也不接受北市府提出的合意終止契提議，北市府就會向輝達提出備案。

據了解，北市府與新壽在這5個月的協調談判，新壽希望的是與北市府、輝達簽訂三方MOU，不過協商至今，輝達現在只願意對口北市府，不會直接對口新壽，知情人士透露，輝達只想要「乾淨的土地」，因新壽過去標得T17、18地上權案，有權利金過低、不用投資計畫書等爭議，若輝達與新壽簽有協議，也怕後續會捲入相關爭議問題，所以輝達現在不願意對口新壽。

這名知情人士說，所以北市府與新壽協調到後來，在今年7月之後，輝達表達僅願意T17、18由新壽與北市府合意終止契約，北市府拿回土地之後，再由北市府與輝達重新簽訂專案地上權案。所以當初新壽與輝達的MOU 9月底到期之後，新壽想要延期，輝達不願意，其實這些過程，新壽自己都相當清楚。

輝達 北士科 新壽 李四川

延伸閱讀

不理新壽…傳輝達願改T12？新壽若未回北市10月24日啟動備案

輝達落腳台北曙光「新壽願第三方鑑價」？李四川：先提解約金額

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

相關新聞

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽協商陷僵局，今傳出新壽作出新讓步，不再堅持先啟動協調委員會，但前提是市府要同意...

獨／輝達用地爭議…新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

對北市府的T17、T18之爭，新壽作出新讓步。據知情人士透露，新壽已不再堅持一定要先啟動合約協調委員會機制，才能談合意解...

新壽傳同意第三方鑑價 李同榮預測最後會是這價格

輝達（NVIDIA）北士科T17、T18總部案卡關， 台北市18日拋出第三方鑑價合意解約方案，傳出新壽同意第三方鑑價，但...

T17、T18卡關…傳輝達同意T12？北市府：不同意新壽換約 和輝達無關

輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12？北市府未證實。但市府已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。法...

不理新壽…傳輝達願改T12？新壽若未回北市10月24日啟動備案

輝達落腳T17、18持續陷僵局，經濟部與北市也同步將在本周五前，重新盤點其他適合土地給輝達，昨卻傳出輝達已同意改到T12...

北士科案 李四川籲新壽大膽提金額

台北市府前天建議由第三方鑑價作為解約金額參考；新壽願接受，但盼回歸契約原則。副市長李四川昨說，新壽想找不動產公會回到契約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。