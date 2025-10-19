獨／輝達用地爭議…新壽作出新讓步 已向北市府傳達有條件合意解約

對北市府的T17、T18之爭，新壽作出新讓步。據知情人士透露，新壽已不再堅持一定要先啟動合約協調委員會機制，才能談合意解約，並且已經向北市府傳達新壽的最新意向，但前提是北市府能同意，由新壽直接和輝達協商補償金，以早日促成輝達進駐北士科。

這可說是整個北士科之爭重大的突破，對新壽而言也是非常重要的讓步。據接近台新新光金控的知情人士轉述，台新新光金和新壽的確已向市府傳達該意向，唯一要求的只是北市府能理解新壽不向公庫收取補償金的初衷，就讓新壽與輝達雙方直接去談。

雖然輝達與新壽今年五月簽訂的MOU已在九月底到期，不過據了解，該MOU雙方所議定有共識的地上權移轉交易價金，由於輝達與新壽均是具規模的公司組織且彼此已有協議紀錄，對於補償金議題再進行協商應該有很大的機會獲取共識，而且迄今雙方仍在持續溝通中。若共識形成，北市府即可與新壽合意解約，並將地上權設定予輝達，如此一來，北市府不介入商業談判可避免圖利疑慮，也是創造北市府、輝達、新壽三贏的方法。

包括台新新光金控總經理林維俊在16日的動土典禮上發聲，「從未向從北市或台北市民手上收到任何一毛錢（指概括承受補償金）。」其實就在於新壽對於補償金談判的對口對象是輝達，這是雙方彼此的商業條件，談好了之後，新壽就向北市府合意解約，而北市府取回土地之後，將權利金退回給新壽，也對市議會有所交待。

輝達選定在台北市設置海外總部，並首選北士科T17、T18土地，由於新壽於2022年依法取得這二筆土地的地上權，北市府與新壽間對如何將地上權移轉予輝達各有立場，北市府希望與新壽合意解約，新壽則希望回歸契約啟動協調委員會機制，雙方各因圖利、背信的疑慮僵持不下。

台北市副市長李四川近日多次公開籲請新壽大膽提出不會被質疑背信的解約金額，並進一步於17日提出希望透過第三方鑑價來解決合約爭議，新壽對此回應只要回歸契約原則，在合法、合規、合契約的三大精神條件下，願意與北市府展開協調機制；而據知情人士透露，新壽在此之前已先向北市府表達同意協議合意解約，請市政府促成由新壽與輝達就補償金直接進行協商，北市府對此並未回應。

據熟知內情的業界人士轉述，不論是新壽，或是母公司台新新光金，對於不應向北市府收取補償金的立場一致，內部皆認為民眾繳納的稅金應用於市政建設，因此不會向北市府提出合意解約的補償金額，而且也能理解若由北市府來來出補償金額，在市議會一定過不了關。

而對於外界不斷臆測台新新光金和新壽所屬意的補償金額，這位知情的業界人士指出，不論是新壽或是母金控，都已作好對價格退讓的準備，「但不能離譜到被小股東告背信」。

若以媒體報導倘若輝達最後以140億取得本案地上權，根據營建業者分析，可興建面積約55000坪，每坪造價以25萬元計算，興建完成後以地上權辦公大樓每坪估值逾90萬元，全案可增值至少200億元以上，換言之，這筆地上權案現在的行情，早已不止140億元，因此，不但由輝達支付補償金予新壽應屬合理，且新壽所憂心的「背信」疑慮的確不無道理。

消息人士指出，目前在T17、T18地上權一案，新壽之所以願意作出上述的讓步，不要求非得在成立協調委員會的前提之下才能合意解約，是因為新壽也能體認輝達希望在這兩筆土地建構海外總部，對台灣經濟與產業發展具重要戰略意義，因此新壽願意犧牲將來的鉅額利潤設法成全。