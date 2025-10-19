快訊

T17、T18卡關…傳輝達同意T12？北市府：不同意新壽換約 和輝達無關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12，北市府未證實，但傳出已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。報系資料照
輝達落腳T17、18持續陷僵局，傳出輝達已同意改到T12？北市府未證實。但市府已對新壽下通牒，24日未回覆將啟動備案。法務局長連堂凱也說，未來即便輝達落腳他處，也不會同意新壽更換法人，主要原因是工程進度嚴重落後，除非新壽有突破性進度，原則上只要合併，新壽成消滅公司，還是會依法進入解約程序。

為避免T17、18持續卡關，影響輝達落腳北市進度，副市長李四川這個月7日與輝達開會提出北市兩塊適合的土地給輝達，包括T17、18隔壁的T12及松南營區兩備案，並且表達T12北市府願意出面協助整合私地主，輝達也表達帶回去研究。根據「風傳媒」報導，傳出輝達已同意轉移到北市其他土地T12，但未獲北市府證實。

連堂凱表示，若輝達最終落腳他處，與新壽T17、18就會回歸原契約，在輝達尚未宣布進駐北士科，就已經發函告知新壽，因其取得該地後工程進度嚴重落後，履約狀況不佳，不會同意其更換法人，意即若台新與新壽合併後，新壽成消滅公司，就將依程序啟動解約程序。

連堂凱說，市府本身就不是因為要把這兩塊地給輝達，才不同意新壽換約，不管輝達有無要進駐T17、18，只要新壽變更法人，市府就會依合約條款與新壽解約，除非新壽提出有利條件或工程有突破性進度，否則原則還是不會有變動。

