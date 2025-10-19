快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達入駐北士科，新壽仍盼召開協調委員會。圖為北士科T17、18土地。圖／聯合報系資料照片
輝達落腳T17、18持續陷僵局，經濟部與北市也同步將在本周五前，重新盤點其他適合土地給輝達，昨卻傳出輝達已同意改到T12，據了解，北市府還沒有正式收到輝達同意改到T12的回覆。但北市府已對新壽下通牒，新壽10月24日未回覆將啟動備案。

北市副市長李四川提出透過第三方鑑價解決地上權爭議，還在等新壽回應；根據「風傳媒」昨晚報導，傳出目前輝達已同意轉移到北市其他土地T12，但未獲北市府證實。

輝達總部落腳T17、18持續卡關，北市副市長李四川上周日召開記者會宣布啟動與新壽「合意終止契約」，不過因解約金誰出？金額多少有歧見，新壽上周四還舉辦雜項執照的動工典禮，遭外界質疑，是為日後雙方談判分手費盤點籌碼，外界質疑這是「假開工」為契約規定的談判動作。

為避免T17、18持續卡關，影響輝達落腳北市進度，北市副市長李四川這個月7日與輝達開會，也提出北市兩塊適合的土地給輝達，包括T17、18隔壁的T12及松南營區兩備案，並且表達T12北市府願意出面協助整合私地主，輝達也表達帶回去研究。

不理新壽…傳輝達願改T12？新壽若未回北市10月24日啟動備案

