北士科案 李四川籲新壽大膽提金額

台北市府前天建議由第三方鑑價作為解約金額參考；新壽願接受，但盼回歸契約原則。副市長李四川昨說，新壽想找不動產公會回到契約爭議協調，但契約協調沒有強制力，只要有公會鑑價報告，再提出預期利潤金額，市府公務員就可以「理直氣壯」把方案送議會。

李四川日前建議讓北士科T17、T18用地解約透過第三方機構鑑價，讓北市府作為提案北市議會的依據，新壽也能給董事會參考。新壽回應願在合法、合規、合契約的精神下與市府展開協調機制。

至於誰是第三方鑑價單位，新壽沒有太大意見，包括公正人士組成委員會、不動產鑑價公會等，都可以接受。不過，李四川表示，市府所提的第三方是指會計師公會、估價師公會或律師公會。

李四川說，新壽現在是要找不動產公會回到契約爭議協調，但T17、T18現在並沒有爭議，只有預期利潤金額的問題，新壽怕背信就提出金額，北市府會送會計師或估價師等公會審查，否則契約協調沒有強制力和公信力，意義不大。

「只要有公會的鑑價報告，市府就可以送議會。」他說，新壽認為有爭議就大大方方提出金額，卻又不敢提，北市府才以發公文方式處理，還呼籲新壽「大膽提出金額」，若是新壽提出100億是合理利潤，三方鑑價公會也認為T17、T18市府用這個價格才能買回來，也沒關係。

李四川說，現在輝達已經不是非T17、T18不可，才向北市府和經濟部洽詢其他備案，如果10月24日新壽沒有回覆，北市府就啟動備案。

市長蔣萬安說，市府立場就是全力爭取輝達能夠順利留在台北。