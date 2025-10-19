聽新聞
0:00 / 0:00

北士科案 李四川籲新壽大膽提金額

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市副市長李四川說，只要有第三方鑑價報告，再提出預期利潤金額，市府公務員就可以「理直氣壯」把方案送議會。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川說，只要有第三方鑑價報告，再提出預期利潤金額，市府公務員就可以「理直氣壯」把方案送議會。圖／聯合報系資料照片

台北市府前天建議由第三方鑑價作為解約金額參考；新壽願接受，但盼回歸契約原則。副市長李四川昨說，新壽想找不動產公會回到契約爭議協調，但契約協調沒有強制力，只要有公會鑑價報告，再提出預期利潤金額，市府公務員就可以「理直氣壯」把方案送議會。

李四川日前建議讓北士科T17、T18用地解約透過第三方機構鑑價，讓北市府作為提案北市議會的依據，新壽也能給董事會參考。新壽回應願在合法、合規、合契約的精神下與市府展開協調機制。

至於誰是第三方鑑價單位，新壽沒有太大意見，包括公正人士組成委員會、不動產鑑價公會等，都可以接受。不過，李四川表示，市府所提的第三方是指會計師公會、估價師公會或律師公會。

李四川說，新壽現在是要找不動產公會回到契約爭議協調，但T17、T18現在並沒有爭議，只有預期利潤金額的問題，新壽怕背信就提出金額，北市府會送會計師或估價師等公會審查，否則契約協調沒有強制力和公信力，意義不大。

「只要有公會的鑑價報告，市府就可以送議會。」他說，新壽認為有爭議就大大方方提出金額，卻又不敢提，北市府才以發公文方式處理，還呼籲新壽「大膽提出金額」，若是新壽提出100億是合理利潤，三方鑑價公會也認為T17、T18市府用這個價格才能買回來，也沒關係。

李四川說，現在輝達已經不是非T17、T18不可，才向北市府和經濟部洽詢其他備案，如果10月24日新壽沒有回覆，北市府就啟動備案。

市長蔣萬安說，市府立場就是全力爭取輝達能夠順利留在台北。

輝達 北士科 新壽 李四川

延伸閱讀

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

北市證實已發文新壽 李四川喊話吳東亮：應該會有好成果

相關新聞

北士科案 李四川籲新壽大膽提金額

台北市府前天建議由第三方鑑價作為解約金額參考；新壽願接受，但盼回歸契約原則。副市長李四川昨說，新壽想找不動產公會回到契約...

輝達落腳台北曙光「新壽願第三方鑑價」？李四川：先提解約金額

台北市副市長李四川針對新壽T17、18提出「第三方鑑價」來解決合約爭議，但新壽昨仍表示要回歸契約原則，第三方鑑價單位是公...

新壽開工為挽回形象？估價師揭真相：原來在算這個

新光人壽於突然舉行北士科T17、T18開工典禮，外界霧裡看花，不少人認為，是為了降低外界「養地」不好印象。估價師認為，新...

輝達落腳台北露曙光！新壽「願第三方鑑價」蔣萬安表態了

輝達T17、18北士科用地卡關，台北市副市長李四川日前提出解方，希望透過第三方鑑價來解決合約爭議。對此新壽高層昨晚回應，...

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，...

蔣萬安表態：新壽若要繼續談 就是和北市府解約

輝達（NVIDIA）台灣總部規劃進駐北投士林科技園區T17、T18土地，然進度卡關。台北市長蔣萬安昨（10）日表示，新光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。