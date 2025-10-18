輝達落腳台北曙光「新壽願第三方鑑價」？李四川：先提解約金額

台北市副市長李四川針對新壽T17、18提出「第三方鑑價」來解決合約爭議，但新壽昨仍表示要回歸契約原則，第三方鑑價單位是公正人士所組成的委員會、不動產鑑價公會。對此，李四川今受訪表示，新壽還是要先提出預期利潤金額，再透過第三方機構鑑價。

李四川昨天針對北士科T17、T18用地爭議，建議新壽提出預期利潤金額，再透過第三方機構鑑價，鑑價結果可以讓北市府作為提案北市議會的依據，新壽也能提供給董事會參考。

新光人壽內部昨晚指出，只要回歸契約原則，在合法、合規、合契約的三大精神下，願意與市府展開「協調機制」來談；對於誰是第三方鑑價單位，新壽內部沒有太大意見，如公正人士所組成的委員會、不動產鑑價公會等，都是可以接受的第三方。

不過，李四川表示，市府所提的第三方，是指委由會計師公會、估價師公會或律師公會等「第三方機構」鑑價，T17、18現在並沒有「爭議」只有預期利潤金額的問題，新壽怕背信，就提出金額來，北市府就會送交會計師或估價師等公會來審查。

李四川表示，這個做法，也等於是幫忙新壽背書，對市府公務員來講，因為已經過公會的第三方鑑價，這個價格，送到市議會後，北市府公務員就可以「理直氣壯」。

李四川認為，但新壽現在是要找不動產公會，回到契約的爭議協調，雙方派人來談，再找仲裁，協調出金額；但「契約的協調」沒有強制力，既不是法官，又沒有公會的公信力，所以北市府才會一直強調要新壽提出預期利潤金額。

他說，如果新壽認為有爭議，就大大方方提出金額，但又不敢提到底是多少金額，所以北市府才以發公文方式處理，甚至還請新壽「大膽提出金額」，若是新壽提出100億是合理利潤，且送第三方鑑價的公會，也認為T17、18這塊地，市府需要用這個價格才能買回來，也沒關係，只要有公會的鑑價報告，市府就可以送議會。

李四川說，現在輝達已經不是非T17、T18不可，且也已經向北市府和經濟部洽詢其他備案，只要有其他適合的地即可，如果10月24日新壽沒有回覆，北市府就會啟動備案。