快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽開工為挽回形象？估價師揭真相：原來在算這個

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科T17、T18基地 取自google地圖
北士科T17、T18基地 取自google地圖

新光人壽於突然舉行北士科T17、T18開工典禮，外界霧裡看花，不少人認為，是為了降低外界「養地」不好印象。估價師認為，新壽開口要求未來50年收益107億，應該已不太在乎形象，現在開工，主要目的應該是在計算分手費。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，新壽北士科T17、T18地上權，在台北市政府發函要求合意終止契約後，雙方已正式進入短兵相接的階段，北市出狠招，新光人壽也得開始盤點籌碼。

現在對台北市政府最有利的，就是契約規定當地上權人經相關法令聲請重整、解散或合併而消滅者，除非經土地所有權人事前書面同意之重整或合併外，將構成可歸責地上權人的終止契約事由。

而現在「新新併」已定案，並決議由台新人壽作為存續公司，台北市政府因此可依契約規定，不同意更換地上權人，同時以新壽取得該地3年，卻未開發，構成可歸責於新光人壽事由，終止合約。

在此情況下，新光人壽想抵禦台北市政府，最好辦法當就是立即開工，一來破除破遲未動工指控，以作為日後談判或進入訴訟的防禦基礎。

二來，新光人壽與台北市政府要終止契約，會涉及解約金額的認定。解約金額多寡一般和解約當時的地上權價值有關，而地上權價值又會與地上權剩下的存續期間有關。

以T17、T18地上權來看，站在新光人壽的角度來說，本來應該可以用剩下的47年計算價值或分手費。但是如果因土地遲未動工，且主體被消滅，遭到北市府終止契約成功，台北市政府就可以用這個理由，讓剩下的地上權期間將大幅減少，從而降低地上權價值或解約金額。

為避免陷入這種困境，基於「保本」理由，因此新光人壽才會用這個開工典禮，希望來抵擋台北市政府出招。

陳碧源表示，不少人認為，既然輝達願意付給新光人壽高額分手費，又不用台北市政府出錢買回去，為何台北市政府不願意讓新光人壽直接移轉地上權給輝達？

但事實上，正是因為輝達願意負擔的分手費，可能是高於之前新壽取得地上權的權利金加計成本的金額，如果台北市政府未依地上權契約約定，就讓新壽直接移轉，這個價金差額部分，就可能日後成為圖利新壽的話柄。

他表示，以現在政治氛圍，台北市成全新壽、輝達，看似讓公主、王子坐上美麗摩天輪，但日後卻可能變成恐怖大魔神，害了自己。為了保護公務人員，台北市政府戰戰兢兢、如履薄冰，回歸契約本身，依約而行，也在情理之中。

輝達 北士科 新壽

延伸閱讀

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

李四川喊第三方鑑價 新壽呼籲回歸契約協調機制進行

李四川再喊話新壽 尋第3方鑑價提合意解約條件

新壽T17、18動土 蔣萬安妙答：我的金鏟子才「正港」有效

相關新聞

輝達落腳台北露曙光！新壽「願第三方鑑價」蔣萬安表態了

輝達T17、18北士科用地卡關，台北市副市長李四川日前提出解方，希望透過第三方鑑價來解決合約爭議。對此新壽高層昨晚回應，...

輝達用地預期利潤 北市建議第3方鑑價

新光人壽前天在輝達屬意的Ｔ17、Ｔ18用地動土，外界視為向北市府挑釁、施壓，副市長李四川強調，輝達不可能買一個標的物，卻...

新壽開工為挽回形象？估價師揭真相：原來在算這個

新光人壽於突然舉行北士科T17、T18開工典禮，外界霧裡看花，不少人認為，是為了降低外界「養地」不好印象。估價師認為，新...

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，...

將提松南、林口2選項 經長：不會比北士科差

全球經濟仰賴人工智慧（ＡＩ）發展，這也讓台灣對輝達來台設立總部的案子格外關注。經濟部長龔明鑫昨表示，輝達當然有意願留在台...

李四川喊第三方鑑價 新壽呼籲回歸契約協調機制進行

北士科T17、18輝達總部選址陷入台北市政府與新光人壽相持不下的僵局，台北市副市長李四川今日提出「第三方鑑價」，新光人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。