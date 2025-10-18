新壽開工為挽回形象？估價師揭真相：原來在算這個

新光人壽於突然舉行北士科T17、T18開工典禮，外界霧裡看花，不少人認為，是為了降低外界「養地」不好印象。估價師認為，新壽開口要求未來50年收益107億，應該已不太在乎形象，現在開工，主要目的應該是在計算分手費。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，新壽北士科T17、T18地上權，在台北市政府發函要求合意終止契約後，雙方已正式進入短兵相接的階段，北市出狠招，新光人壽也得開始盤點籌碼。

現在對台北市政府最有利的，就是契約規定當地上權人經相關法令聲請重整、解散或合併而消滅者，除非經土地所有權人事前書面同意之重整或合併外，將構成可歸責地上權人的終止契約事由。

而現在「新新併」已定案，並決議由台新人壽作為存續公司，台北市政府因此可依契約規定，不同意更換地上權人，同時以新壽取得該地3年，卻未開發，構成可歸責於新光人壽事由，終止合約。

在此情況下，新光人壽想抵禦台北市政府，最好辦法當就是立即開工，一來破除破遲未動工指控，以作為日後談判或進入訴訟的防禦基礎。

二來，新光人壽與台北市政府要終止契約，會涉及解約金額的認定。解約金額多寡一般和解約當時的地上權價值有關，而地上權價值又會與地上權剩下的存續期間有關。

以T17、T18地上權來看，站在新光人壽的角度來說，本來應該可以用剩下的47年計算價值或分手費。但是如果因土地遲未動工，且主體被消滅，遭到北市府終止契約成功，台北市政府就可以用這個理由，讓剩下的地上權期間將大幅減少，從而降低地上權價值或解約金額。

為避免陷入這種困境，基於「保本」理由，因此新光人壽才會用這個開工典禮，希望來抵擋台北市政府出招。

陳碧源表示，不少人認為，既然輝達願意付給新光人壽高額分手費，又不用台北市政府出錢買回去，為何台北市政府不願意讓新光人壽直接移轉地上權給輝達？

但事實上，正是因為輝達願意負擔的分手費，可能是高於之前新壽取得地上權的權利金加計成本的金額，如果台北市政府未依地上權契約約定，就讓新壽直接移轉，這個價金差額部分，就可能日後成為圖利新壽的話柄。

他表示，以現在政治氛圍，台北市成全新壽、輝達，看似讓公主、王子坐上美麗摩天輪，但日後卻可能變成恐怖大魔神，害了自己。為了保護公務人員，台北市政府戰戰兢兢、如履薄冰，回歸契約本身，依約而行，也在情理之中。