輝達落腳台北露曙光！新壽「願第三方鑑價」蔣萬安表態了

輝達T17、18北士科用地卡關，台北市副市長李四川日前提出解方，希望透過第三方鑑價來解決合約爭議。對此新壽高層昨晚回應，對第三方鑑價單位，新壽內部沒有太大意見。台北市長蔣萬安上午受訪也表示，北市立場就是全力爭取輝達留在台北。

據指出，新壽昨釋出善意，高層回應，只要回歸契約原則，在合法、合規、合契約的三大精神條件下，願意與北市府展開協調機制，進一步談合意解約，對於推舉誰為T17、18第三方鑑價單位，新壽內部沒有太大意見，像是公正人士所組的委員會、不動產鑑價公會，都是可接受的第三方。

蔣萬安上午參加YOYO搗蛋新樂園活動，媒體問他輝達案是否有曙光？蔣萬安說，市府一直立場一樣，就是全力爭取輝達能夠順利留在台北，媒體也追問，若輝達無法留在台北，會不會擔心影響選舉？蔣萬安說，會全力爭取，讓輝達落腳台北。