將提松南、林口2選項 經長：不會比北士科差

全球經濟仰賴人工智慧（ＡＩ）發展，這也讓台灣對輝達來台設立總部的案子格外關注。經濟部長龔明鑫昨表示，輝達當然有意願留在台灣，才會請經濟部盤點適合土地，經濟部也會根據輝達期待的條件去找替代方案，主觀角度來說，目前選項也不會比北士科Ｔ17、Ｔ18差。

但對於國產署目前正將北市松南營區及新北林口產業專區土地資料翻譯成英文版，預計下周提供給輝達，是否代表Ｔ17、Ｔ18破局？龔明鑫則表示，就經濟部來說，沒有這樣的因果關係，土地選項會提供，Ｔ17、Ｔ18的協商也會繼續，這是並行的，沒有衝突。

中經院昨日大幅上修今年最新經濟成長率預測至百分之五點四五。中經院院長連賢明指出，ＡＩ科技熱潮推升全球對半導體需求，經濟呈「內外皆溫」，且下半年維持暢旺。中經院是目前首家國內主要機構將今年經濟成長率上修至百分之五以上。

中經院看好台灣今年濟成長率有望來到百分之五點四五，但學者也示警，科技產業與傳統產業是冰火二重天。

龔明鑫說，ＡＩ需求還是非常殷切，不太可能有其他因素短時間扭轉這個趨勢，但中小企業、內需、傳產等，免不了會受影響，這也是政府會有輔導，企業可趁機轉型升級。龔明鑫也說，高科技產業在未來幾年都會有很好表現，如傳產也能順利轉型，就不會有冰火二重天的狀況。