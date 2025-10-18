聽新聞
輝達用地預期利潤 北市建議第3方鑑價

聯合報／ 記者邱書昱楊正海朱漢崙／台北報導
新光人壽位於北士科Ｔ17、Ｔ18兩塊用地十六日舉行動土典禮。本報資料照片
新光人壽位於北士科Ｔ17、Ｔ18兩塊用地十六日舉行動土典禮。本報資料照片

新光人壽前天在輝達屬意的Ｔ17、Ｔ18用地動土，外界視為向北市府挑釁、施壓，副市長李四川強調，輝達不可能買一個標的物，卻付兩邊的錢，建議預期利潤金由第三方鑑價。新光人壽則回應，倘若是回歸契約，透過有爭議時的協調機制，亦即，由新壽先前所主張的，由雙方各推代表加上公正人士組成委員會一起調處爭議，包括第三方鑑價，新壽願意接受。

李四川表示，新壽所提的方案，今年五月都研擬過，原則上新壽希望和市府、輝達三方簽訂合作備忘錄（ＭＯＵ），由輝達付市府和新壽解約的錢，這些都談過，但最大問題是輝達不可能買一個標的物，付兩邊的錢，「新壽都很清楚，也一直堅持這個，不曉得為什麼這樣子。」

李四川說，他私下也和新壽提議過，預期利潤金額可透過第三方像會計師事務所、估價師公會或律師公會去鑑價，鑑價出來，議會、新壽董事會都能有依據，也不涉及背信問題。他說，還是希望新壽能夠提出一個可以解約的條件，包括金額，再參考第三方鑑價，可能就比較能往前走。

媒體詢問，新壽似乎希望回到五月只和輝達談判的狀態。李四川回應說，市府每周都和輝達視訊，研究所有協商提出的方案，輝達現在能夠接受的就是新壽和北市府解約，對口北市府，不對新壽。

李四川說，從輝達通知經濟部、台北市府是不是能提供替代方案，就代表輝達並不是非要Ｔ17、Ｔ18不可，本月廿四日如果新壽沒有任何答覆，就會啟動備案辦理，用地決定權仍在輝達，市府會提出好備案，讓輝達選擇。

新壽內部認為，北市府一直要新壽提出價格，卻迴避依照當前雙方所簽訂的合約，碰到爭議時依照當初合約的約定，組成協調委員會來處理問題：「實在令人不明就理。」

新壽內部人士強調，協調委員會的成員，是由北市府與新壽各派二名代表，另外三人為公正第三方，在這種情況之下做成的結論才有公信力，至少比新壽現在提一個價格出來，馬上又被打槍來得有意義。

相關人士強調，新壽不排斥第三方鑑價：「重點要看這第三方鑑價是怎麼出來的。」如是透過協調委員會，由各方代表來見證這個價格的成形，最後做出結論，新壽也願意接受，希望北市府趕快成立委員會，不要只是片面開條件、解方，就要新壽接受。

輝達 北士科 新壽 李四川 經濟部

