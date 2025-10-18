大同精華地 爭取輝達進駐

輝達（NVIDIA）想要的北士科土地卡在北市府與新光人壽的地上權合約糾紛未解，市場傳出大同（2371）公司在新任董事長張榮華上任後，積極與經濟部聯繫，再次爭取輝達進駐大同位於台北市精華區中山北路土地。

據了解，張榮華已與擁有大同大學主導權的前董座林郭文艷達成資產活化共識，大同校地與公司土地的聯合開發露出曙光。大同大學與大同公司昨（17）日共同表示，樂見輝達總部留在台灣，願意在符合法規的前提下提供土地作為政府的備案選項之一。

輝達執行長黃仁勳點名想要北士科T17、T18基地，但新光人壽擁有地上權，本市府與新壽對解約金的認定與土地處理方式遲遲無法達成共識，選址案進度落後，北市府與經濟部已表態將於24日前盤點相似備案土地供輝達參考。

據大同知情人士表示，大同公司總部所在的中山北路精華地段，今年初曾向經濟部提案參與輝達總部選址，但未獲採納，但北士科爭議至今沒完沒了，大同決定再度爭取，期盼輝達能考慮將大同土地列為備案選項。

據了解，大同重新提案的契機，是因三立電視董事長張榮華入主大同並接任董事長一職後出面斡旋。