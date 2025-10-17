李四川喊第三方鑑價 新壽呼籲回歸契約協調機制進行

北士科T17、18輝達總部選址陷入台北市政府與新光人壽相持不下的僵局，台北市副市長李四川今日提出「第三方鑑價」，新光人壽內部晚間指出，倘若是回歸契約，透過有爭議時的協調機制，亦即，由新壽先前所主張的成立由雙方各推代表加上公正人士所組成的委員會一起調處爭議，包括第三方鑑價，則新壽願意接受。因為真正公正的第三方鑑價結果，也會在委員會中進行討論。

新壽內部認為，北市府一直要新壽提出價格，卻迴避依照當前雙方所簽訂的合約，碰到爭議時依照當初合約的約定，組成協調委員會來處理問題：「實在令人不明就理！」新壽內部人士強調，協調委員會的成員，是由北市府與新壽各派二名代表，另外三人為公正第三方，在這種情況之下做成的結論才有公信力，至少比新壽現在提一個價格出來，馬上又被打槍來得有意義。

相關人士也強調，新壽不會排斥第三方鑑價：「重點要看這第三方鑑價是怎麼做出來的。」如果是透過協調委員會，由各方代表來見證這個價格的成形，最後做出結論，新壽也願意接受，希望北市府趕快成立委員會，不要只是片面開條件、解方，就要新壽接受。