國產署盤點出土地要給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區目前卡關，傳出國產署將釋出正將北市松南營區及新北林口產業專區土地資料翻譯成英文版，預計下周提供給輝達，對此，經濟部長龔明鑫17日表示，根據輝達所設條件，經濟部所提供的替代方案，並不比北士科T17、T18差。

對於輝達在台灣設置總部一案，龔明鑫指出，輝達有意願留在台灣，所以才會發信函給經濟部，希望除了北士科T-17、T-18之外，也提供其他選擇方案，也有在信函中表達所期待條件，經濟部會根據這些條件提供可能的替代方案，「從主觀角度來講的話，我們覺得那些場地也不會比T-17、T-18差」。

不過，近期傳出財政部國有財產署將台北市松南營區，以及新北林口產業園區文件翻譯成英文，是否意味輝達T-17、T-18不樂觀。龔明鑫回應，就經濟部來說，這應該沒有因果關係，T-17、T-18的協商還是會持續，兩者是並行的，不違背、沒有衝突。

對於稀土議題，龔明鑫則表示，台灣間接使用美國、歐洲及日本的原物料及設備，屬於國際供應鏈一環，從國際間的訊息，包含日本、美國或是七大工業國等其他國家，可能會結合以因應挑戰，如果需要台灣配合，台灣都會配合。

龔明鑫強調，過去大陸也有禁止稀土出口過，當時就思考要有安全存量，已與環境部規劃要配合循環經濟、循環產業，來回收分解再精煉，也會會開始輔導廠商從廢棄的電器當中回收，透過技術上的開發，把精鍊層次提高，希望明年就啟動，2030年要滿足台灣三分之一的需求。