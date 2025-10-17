大同董座張榮華與前董座林郭文艷達默契 再爭取輝達總部落腳中山北路

輝達（NVIDIA）台灣總部選址因北士科土地爭議陷入膠著，在北市府與新光人壽間的地上權合約糾紛未解之際，市場傳出大同（2371）公司在新任董事長張榮華上任後，正積極重啟與經濟部的聯繫，再次爭取輝達總部進駐其位於台北市精華區的中山北路土地。

據了解，此次爭取關鍵在於張榮華已與擁有大同大學主導權的前董座林郭文艷達成資產活化共識，使大同校地與公司土地的聯合開發露出曙光。

輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將落腳北投士林科技園區的T17、T18基地，然而該地由新光人壽擁有地上權，三方對解約金的認定與土地處理方式遲遲無法達成共識，新壽甚至在本月16日舉行了動土儀式「宣示主權」，使此案更趨複雜。由於選址案進度落後，北市府與經濟部已表態將於24日前盤點相似備案土地供輝達參考。

據大同知情人士表示，大同公司總部所在的中山北路精華地段，今年初雖曾向經濟部提案參與輝達總部選址但未獲採納，但眼見北士科爭議未歇，大同決定把握機會再度爭取，期盼輝達能將此案納入認真考慮的備案選項。

業界指出，大同的土地緊鄰台北花博園區，周邊擁有充足的電力與能源支援，且大同大學可與輝達進行建教合作、共同培育AI人才，地理與產業優勢明顯。

此次大同重新提案的主要契機，來自近期三立電視董事長張榮華入主大同並接任董事長一職。過去大同大學與大同總部雖同處一個街廓，但因產權分屬校方約7公頃與公司約3公頃，加上前經營權爭議，擁有大學董事會主導權的林郭文艷對於資產開發態度保守。

不過，在新董座張榮華上任、前董座王光祥退居會長後，林郭文艷的態度出現重大轉變，已與張榮華達成部分校地可與公司土地共同開發的默契。這項合作共識，不僅為大同公司資產活化帶來了新契機，也成為大同再次爭取輝達總部落腳的重要籌碼。

大同大學與大同公司共同表示，樂見輝達總部留在台灣，並願意在符合法規的前提下提供土地作為政府的備案選項之一。

業界分析，身兼媒體大亨與地產涉獵經驗的張榮華全面主導大同後，與林郭文艷的合作將有助於加速資產開發布局，其能否成功爭取輝達這項指標性合作案，已成為市場關注焦點。