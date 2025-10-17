快訊

金鐘60／勾Lulu走紅毯 陳漢典甜蜜告白：主持12年最大獎就是黃路梓茵

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

李四川籲新壽委託第三方鑑價 讓輝達北士科案「往前走」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市副市長李四川受訪說明輝達進駐北士科案最新進度。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川受訪說明輝達進駐北士科案最新進度。記者邱書昱／攝影

輝達（NVIDIA）亞洲企業總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，如會計師公會、估價師公會或律師公會進行鑑價，避免涉及背信爭議，才能讓事情繼續往前走。

李四川出席「內科通勤轉型推廣計畫」記者會受訪時表示，新壽先前主張希望三方簽署MOU，由輝達支付新壽解約金，再由新壽與市府解約，但輝達難以接受「一個案子付兩邊錢」的安排，這是目前最大的實際困難。

李四川透露，過去五個月市府與輝達每周都進行視訊會議，輝達多次重申，僅願與台北市政府簽約合作，現在能接受的方案，就是新壽與市府解約，提出合理條件。

對於外市府是否會讓步，李四川強調，沒有誰退讓的問題，因為全國都希望輝達留下，尤其台北市民更期待，若24日前新壽仍未提出具體回覆，市府將依程序啟動「備案」，由輝達自行決定是否採用。

是否能拿「新新併」解約的霸王條款施壓新壽，李四川重申，兩者是不同議題，依契約規定，若土地主體改變，需經市府同意，否則市府可依法解約，早在輝達於5月選定T17、T18基地前，市府於3月就已表明立場，「新新併」不會同意，將依契約進行解約。

外界關心輝達未申報即動工是否將受罰，李四川表示，依建管法令，所有建案若未申報開工即動工，最高可罰9,000元，並非針對輝達個案，且新壽16日只是舉辦儀式、尚未動工，市府會依法辦理。

李四川表示，市府會依法行政，不會為難任何企業，唯一的目標，就是讓輝達留在台北，市府與經濟部都會持續提出具競爭力的替代方案，讓輝達有選擇空間。

輝達 北士科 李四川 新壽

延伸閱讀

李四川再喊話新壽 尋第3方鑑價提合意解約條件

李四川：輝達不可能買標的物付兩邊錢 籲新壽同意第三方鑑價

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

相關新聞

哥哥殺了弟弟...還能繼承爸爸留下的遺產？律師：台灣法律下喪失權利

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布...

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣...

李四川籲新壽委託第三方鑑價 讓輝達北士科案「往前走」

輝達（NVIDIA）亞洲企業總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公...

莊翠雲將赴韓出席APEC財長會議 聚焦數位金融與永續財政

財政部長莊翠雲將於10月20日至22日率團赴韓國仁川，出席亞太經濟合作（APEC）財政部長會議，並與金管會副主委陳彥良及...

中經院示警四大變數 恐牽動台灣未來經濟走勢

中華經濟研究院17日發布2025年台灣經濟預測報告，雖預估今年GDP成長率上看5.45%，但明年將放緩至2.55%。中經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。