李四川籲新壽委託第三方鑑價 讓輝達北士科案「往前走」

輝達（NVIDIA）亞洲企業總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，如會計師公會、估價師公會或律師公會進行鑑價，避免涉及背信爭議，才能讓事情繼續往前走。

李四川出席「內科通勤轉型推廣計畫」記者會受訪時表示，新壽先前主張希望三方簽署MOU，由輝達支付新壽解約金，再由新壽與市府解約，但輝達難以接受「一個案子付兩邊錢」的安排，這是目前最大的實際困難。

李四川透露，過去五個月市府與輝達每周都進行視訊會議，輝達多次重申，僅願與台北市政府簽約合作，現在能接受的方案，就是新壽與市府解約，提出合理條件。

對於外市府是否會讓步，李四川強調，沒有誰退讓的問題，因為全國都希望輝達留下，尤其台北市民更期待，若24日前新壽仍未提出具體回覆，市府將依程序啟動「備案」，由輝達自行決定是否採用。

是否能拿「新新併」解約的霸王條款施壓新壽，李四川重申，兩者是不同議題，依契約規定，若土地主體改變，需經市府同意，否則市府可依法解約，早在輝達於5月選定T17、T18基地前，市府於3月就已表明立場，「新新併」不會同意，將依契約進行解約。

外界關心輝達未申報即動工是否將受罰，李四川表示，依建管法令，所有建案若未申報開工即動工，最高可罰9,000元，並非針對輝達個案，且新壽16日只是舉辦儀式、尚未動工，市府會依法辦理。

李四川表示，市府會依法行政，不會為難任何企業，唯一的目標，就是讓輝達留在台北，市府與經濟部都會持續提出具競爭力的替代方案，讓輝達有選擇空間。