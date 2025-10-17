國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

輝達在台設立全球總部卡關，先前強調輝達總部一定在台灣的經濟部長龔明鑫今日表示，輝達當然有意願留在台灣，才會請經濟部盤點適合土地，也有表達期待的條件，也會根據這些條件去找替代方案，從主觀角度來說，目前的選項也不會比北士科T17、18差。

但對於國產署目前正將北市松南營區及新北林口產業專區土地資料翻譯成英文版，預計下周提供給輝達，是否代表T17、18破局？龔明鑫則表示，就經濟部來說，沒有這樣的因果關係，土地選項會提供，T17、18的協商也會繼續，這是並行的，沒有衝突。

中經院預估今年台灣經濟成長率5.4%，「內外皆溫」，但學者也示警，科技產業與傳統產業是冰火二重天。龔明鑫則說，先前就認為主計總處的預估是稍微低估，AI的需求還是非常殷切，不太可能有其他因素短時間扭轉這個趨勢，但中小微、內需、傳產等，免不了會受到影響，這也是政府會有輔導，企業可以趁機轉型升級。

龔明鑫也說，高科技產業在未來幾年都會有很好的表現，如果傳產也能順利轉型，就不會有冰火二重天的狀況。

對於稀土議題，龔明鑫仍表示，台灣間接使用美國、歐洲及日本的原物料及設備，屬於國際供應鏈一環，從國際間的訊息，包含日本、美國或是七大工業國等其他國家，可能會結合以因應挑戰，如果需要台灣配合，台灣都會配合。

至於稀土自主面，龔明鑫表示，過去大陸也有禁止稀土出口過，當時就思考要有安全存量，已與環境部規劃要配合循環經濟、循環產業，來回收分解再精煉，也會會開始輔導廠商從廢棄的電器當中回收，透過技術上的開發，把精鍊層次提高，希望明年就啟動，2030年要滿足台灣三分之一的需求。