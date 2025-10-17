李四川再喊話新壽 尋第3方鑑價提合意解約條件

台北市副市長李四川今天再次向新光人壽保險股份有限公司喊話，共同委託第3方會計師、估價師或律師公會鑑價，提出合意解約金額及條件，讓這件事往前走。

輝達（NVIDIA）台灣總部原先計劃設於北投士林科技園區T17、T18基地，但這處已由新壽取得地上權，台北市政府希望合意解約，再專案設定地上權給輝達，並在13日函文新壽尋求合意終止契約。

台新新光金融控股股份有限公司總經理林維俊昨天說，輝達同意支付補償金，讓新壽轉移地上權開發權益，合作意向書（MOU）9月雖已到期，再談也不會困難。

李四川出席「內科通勤轉型推廣計畫」記者會前，接受媒體聯訪表示，5月起北市府、新壽與輝達已研擬過各種方案，甚至談過3方簽合約，但最大問題是輝達不可能為買1個標的物卻要付兩邊錢。

他說，實際困難新壽很清楚，輝達也已清楚表達，現在能接受的就是新壽與市府解約，只對市府、不對新壽，新壽卻一直堅持自己的方案，「我也不曉得為什麼會這種樣子。」

李四川喊話新壽，提出合意解約條件及金額，與北市府共同委託第3方會計師公會、估價師公會或律師公會鑑價，這樣無論在台北市議會或新壽董事會都可作為依據，也不會涉及背信問題，讓這件事可往前走。

媒體詢問，如果新壽堅持不合意解約，北市府是否退讓？李四川表示，沒有誰退讓的狀況，每個人都希望輝達落腳台灣，台北市民尤其希望輝達進駐台北，提出各方都能接受的方案是北市府現在努力方向。

李四川說，輝達已發文經濟部與北市府尋求其他替代方案，代表輝達非北士科T17、T18基地不可，如果24日前沒接到新壽任何答覆，北市府就會提供其他條件佳的備案給輝達選。