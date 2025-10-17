李四川：輝達不可能買標的物付兩邊錢 籲新壽同意第三方鑑價

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川表示，私下也和新壽提議過，預期利潤金額可以透過第三方，不會涉及背信問題。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川表示，私下也和新壽提議過，預期利潤金額可以透過第三方，不會涉及背信問題。記者邱書昱／攝影

輝達屬意總部進駐T17、T18，但新光人壽昨卻舉辦動土儀式，引起外界議論，台新新光金控總座林維俊5點聲明中提到，補償金為新壽與輝達間商業討論。台北市副市長李四川今受訪強調，輝達不可能買一個標的物要付兩邊的錢。他向新壽提議，預期利潤金朝第三方鑑價。

李四川表示，新壽所提的方案在五月都有研擬過，原則上新壽提出希望由市府、新壽及輝達三方簽訂MOU，由輝達來付新壽的錢，新壽和市府解約，這些都談過，但是最大問題是輝達不可能買一個標的物付兩邊的錢，「新壽都很清楚，也一直堅持這個，不曉得為什麼這樣子。」

李四川說，私下也和新壽提議過，預期利潤金額可以透過第三方，像是會計師事務所、估價師公會或律師公會去鑑價，這個鑑價出來，對於議會、新壽董事會都能有依據，也不會涉及背信問題。

他強調，還是要再說明一次，希望新壽能夠提出一個可以解約的條件，包括金額，由北市府和新壽共同來委託第三方來做鑑價，可能就比較能往前走。

媒體詢問，新壽主張回到五月只和輝達談判，李四川說，每個禮拜都有和輝達視訊，所有的協商、提出的方案研究過，所以最後輝達現在能夠接受的就是，新壽和北市府解約，輝達只希望能對口北市府，就不會對新壽。

李四川說，原則上從輝達通知經濟部、台北市府，是不是能提供替代方案，就代表輝達要T17、T18土地不可，所以在24日如果新壽沒有任何答覆、接到答案，就會啟動備案辦理。至於備案的可能性是否有松南營區？李四川說，決定權還是在輝達，會提出好的備案，讓輝達選擇。

媒體也詢問，昨天新壽動土儀式，輝達是否有相關反應？李四川說，沒有。

