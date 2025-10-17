快訊

新壽T17、18動土 蔣萬安妙答：我的金鏟子才「正港」有效

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影，報系資料照

新壽昨在輝達想要的北士科T17、T18土地舉行動土典禮，蔣萬安下午受訪，媒體問他是否覺得新壽在挑釁北市府，會不會被鏟子嚇到？蔣萬安笑著回答「有我實際動土的金鏟子，才是正港（閩南語）有效」

新壽在T17、18的動土，昨在北市議會民政委員會引發討論，議員認為新壽此一動作在打臉、挑釁北市府，當時北市府法務局長連堂凱表示「我們不會被鏟子嚇到」且「新新併」在明年1月1日後新壽就會消滅，工程也不可能有突破性的進度。

蔣萬安下午參加「2025再造商業版圖」從流量競爭到生態圈共贏論壇，對於新壽是否挑釁？有沒有被鏟子嚇到？蔣萬安說，有他實際動土的金鏟子，才是真正有效。

