新壽T17、T18動土 郭音蘭轟「假開工、真演戲」綠民代還搶上車

新壽昨辦T17、T18動土儀式，綠營藉此猛轟北市府，北市前副發言人郭音蘭指出，所有人都看得懂，新壽這是「假開工、真演戲」，綠營民代還真的願意去陪這齣戲，硬要湊個熱鬧批市長蔣萬安，「不怕最後跟新壽一起被全場噓爆嗎？」

新壽昨動土典禮後，民進黨議員林亮君在臉書上稱「蔣萬安怒了！擬怒罰新壽9000元！」，底下網友跟著酸蔣萬安；民進黨立委吳思瑤昨也批蔣萬安「從頭到尾狀況外，難怪被當空氣」，不關心輝達案，不為北市拚經濟，反而搞政治。

郭音蘭說，輝達想進駐北士科，結果被新壽吊著不開價、擺架子，如今被戳破「拿地三年、一動不動」，竟然惱羞成怒，臨時辦了場「假動土典禮」來掩飾。這場「動土秀」根本沒依法向北市府報開工，北市府依法回應得很清楚，若真動工，依法開罰、勒令停工。

她說，所有人都看得懂，新壽這是「假開工、真演戲」，吳思瑤、洪婉臻及林亮君，還真的願意去陪這齣戲，硬要湊個熱鬧、批「蔣市長怒罰9000」，市長沒怒、大家反而是看民進黨在搞笑。

她說，市府罰都不用罰、根本不用隨新壽起舞，因為開工就假的、真的業障重。尤其是吳思瑤，身為北投士林市民一票票選出的立委，身為民進黨政策會執行長，輝達想來台北，吳除了噴政治口水、到底做過啥？嘴巴滿天飛、實際零貢獻。

她說，新壽的戲，觀眾都清醒，假開工、真作秀，誰會蠢到違法？只剩民進黨民代搶著上車，不怕最後跟新壽一起被全場噓爆嗎？