啥都沒做4年要賺100億？專家揭新壽一段更狂歷史

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科T7、T18基地。取自google 地圖

新光人壽處理北士科T17、T18土地爭議不斷，其中，外界批評最多的，就是索求未來50年開發收益107億元，有人批獅子大開口，有人說吃相難看，有人直言啥都沒做四年就要賺100億，根本炒地皮。

房地產資深市場人士表示，新壽透過轉售國有土地賺取暴利、引發風暴並非第一次，約二十年前，新壽就曾有過一次，那次短短兩年就賺了37億元，並造成房價大漲，後來引發輿論炸鍋，政府宣布停止公開標售大面積國有地。

那次是2006年，消基會董事暨房屋委員會委員張欣民表示，那年國產署公開標售位於台北市大安區建國南路的信義聯勤俱樂，分成南北兩基地，底價約23億元，每坪約100萬，結果發生建商私結郵差偷看標封情事，標售緊急喊卡。

事隔數月，國產署重啟標售，底價不變，最後由新光人壽以底價的2.7倍，約63.8億元得標，換算每坪土地高達274萬元，比當時市場行情高出一倍以上，震撼市場，也讓當時房價已在上漲的台北房市，加速走高。

新壽當時對外表示要規畫豪宅產品，但實際上，新壽並沒有動手興建，土地放兩年多後，就透過商仲公開標售，標售方式頗特別，只標北基地，底價就要42億，遠遠高出兩年前得標價。南基地則是規定得標買家有優先權，需再議價。

最後標售由元利建設和國泰金控聯手以48億元得標北基地，元利另議價以53.4億元買下南基地，兩塊基地合計101.4億元，短短兩年多，新壽就賺了37億多元，換算每坪土地高達406萬元，再創土地新天價。

張欣民表示，信義聯勤案可說是上一波房價狂飆的引爆點，短短不到三年，土地行情從100多萬飆到400萬，不僅讓豪宅價格從一坪突破百萬一路喊到一坪300萬，而且在豪宅帶動下，一般住宅房價也以驚人速度上漲。

但此一事件也引發輿論抨擊政府賤賣國土，縱容財團炒地，後來在民怨沸騰下，行政院緊急宣布500坪以上國有土地標售喊卡，事後並修法規定一定面積以上國有地不得標售。

第一建經研究中心副理張菱育指出，整體而言，新光人壽兩次爭議雖同樣與土地處分有關，但法律性質與市場效果有明顯不同。2006年信義聯勤案屬於土地所有權交易，新壽以買斷方式取得產權後再轉售，雖被質疑短期套利，但在法理上屬私人資產運作範疇，政府難以干預。

反觀此次北士科T17、T18地上權案，新壽僅取得「地上權」而非所有權，依契約必須依照公共開發計畫進行興建與經營，若延宕開發或違反約定，影響的不只是收益安排，更涉及公有資產使用效益與政策信任問題。

因此，外界對新壽要求上百億解約金的批評，並非單純針對獲利多寡，而是關乎地上權標租制度的信任能否維繫。若地上權制度被視為「另類炒地」途徑，未來不僅將削弱民間參與公共土地開發的意願，也可能促使政府更嚴格審視保險業資金運用於不動產的合理性。

輝達（NVIDIA）台灣總部選址在北士科的T17、T18，儘管已成全台關注的議題，迄今，擁有土地所有權的北市府及握有地上權的新光人壽，卻相持不下，北士科的土地糾葛進入一場膠著的「誰也不願先低頭」的博弈。雙方嘴上都說要把輝達留在台灣，實際上卻各懷心思：一方要捍衛資產權益，一方要維護政策威信，新壽三年未動工，16日忽然舉行動土典禮，塵土飛揚的背後，是政治與經濟的角力交纏。

