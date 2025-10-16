台新新光金：希望留下輝達 沒想過要從北市拿一毛錢

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地進度卡關，新光人壽昨（16）日舉辦動土典禮，與台北市政府關係緊繃。台新新光金（2887）強調，希望與台北市政府一起把輝達留下來。

台新新光金控總經理林維俊在活動後受訪表示，沒有要挑釁北市府，一切合法、合規、合契約，且新壽沒想過要從台北市政府跟台北市的納稅人口袋裡拿一毛錢。他強調，新壽與台北市政府是夥伴關係，希望一起把輝達留下來。

新壽北士科T17、T18動土情形

對此，台北市長蔣萬安表示，市府立場一直非常堅定且一致，希望輝達台灣總部順利落腳台北，他轉述，輝達也明確希望新光人壽跟台北市政府合意解約，這個方向非常明確。

對於新壽舉行動土儀式，台北市副市長李四川表示，不曉得新壽此舉目的為何，若新壽要依現在變更設計，也坦白告訴北市府不願意合意解約，市府會和輝達以備案做後續討論。

林維俊表示，新壽開工動土完全合法、合規、合契約，尊重法律後進行儀式，且動土是依照民俗挑選良辰吉時進行，請求過程平安順利，感謝北市府10月9日給了雜項執照，公司依契約時程推進，過去不能動是「依法不能動」，如今取得雜項執照，新壽就選一個良辰吉日開工，絕非外界所言挑釁北市府。

林維俊重申，新壽跟北市府是夥伴關係，希望輝達留下來，立場一致。他強調，新壽「沒想過要從台北市政府跟台北市的納稅人口袋裡拿一毛錢」。只是新壽依法標到地上權，輝達這樣的國際公司要來，看要如何調整法律架構，將地上權讓給輝達，討論如何解決問題，若輝達承接開發權並取得未來利益，依法應支付補償金，但補償金是輝達跟新壽之間的商業關係，雙方會再行協商。新壽與輝達5月可以談妥商業條件，雖然9月到期，但重新談一次應該沒問題。

林維俊強調，台新新光金控有四分之一是外資股東，包括新加坡、挪威、阿布達比及日本等主權資金，做任何事情一定是合法合規合契約，一步一步照著法律走，不能因民粹壓力而違法處理，也要對近百萬股東負責，北市府跟新壽雙方各自有顧慮，希望能夠找出條路讓輝達留下來。

至於北市府曾說10月24日前新壽還沒有答覆，就會按照期限提供備案給輝達。林維俊表示，新壽會「盡量配合」，與北市府一起找解方。對於目前的僵局，林維俊也有信心會突破，重申會繼續努力溝通。

昨日出席動土典禮，包括台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義、副總經理陳芝貴、創投公會理事長邱德成、李祖原聯合建築師事務所總經理吳文圳、建築師黃文旭、建國工程董事長吳昌修、總經理甘茂盛。