新聞眼／北士科爭議 該回歸契約談

北士科Ｔ17、Ｔ18地上權案延燒多月仍無解。弔詭的是，雙方都把「依法」、「依契約」掛在嘴上，卻始終沒有真正回到制度裡解決問題。這樣一個牽動產業布局、國家形象的重大開發案，若北市府與新壽只是隔空喊話、輪流出招，結局注定只會愈談愈遠。

外界這幾天爭論不休的焦點，始終繞著「補償金該多少」、「市府會不會圖利」打轉。可說到底，金額與方式都能談，但制度不能模糊。若北市府擔心圖利或輿論觀感，最該做的就是讓協調程序公開透明；若新壽強調依法保障股東權益，就更應該主動進入制度的框架。真正該做的不是對外喊話，而是坐下來談，這才是化解歧見、釐清責任的起點。

回到核心問題，根據契約內容，新壽與北市府原本就設有「爭議協調委員會」機制。這本是一套中立程序，用來面對雙方對補償、移轉或解約的不同解讀。然而，如今「有沒有爭議」反而成了新的爭議。新壽主張應依約啟動協調，北市府則要求新壽先提出補償方案；雙方各執一詞、誰也不退，卻讓原本能預防衝突的制度成了紙上條文。

既然連「何謂爭議」都成爭議焦點，那就更應該讓制度說話。回歸契約、依程序行事，才是雙方都能接受的最大公約數。

更重要的是，進入協調或對話，從來不是輸贏問題。北市府有維護公共利益的責任，新壽有對股東與保戶負責的義務，立場不同本屬常態。問題在於，如果輝達最終因久談無果而轉往他國，這個罵名誰都擔不起，也不是一句「依法行政」、「深感遺憾」就能交代的。

反過來說，若輝達最終能在北市府與新壽的通力合作下「星艦降落」台北，五月時蔣萬安與黃仁勳對坐的意氣風發，與新壽成人之美的企業形象，都將成為台灣在全球科技版圖上的關鍵註腳。這是雙贏的結局，只差一個坐下來談的決心。

依法行政、依法辦事，不該只是一句政治正確的口號。無論是新壽還是北市府，真正該做的，是回到那份契約，依契約談、依程序談、依制度談。吸引國際企業來台，靠的不只是地段與優惠，而是政府與民間能否在制度上給出可預期的答案。