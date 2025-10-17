新壽動土 林維俊：一起留下輝達

輝達入駐北士科案，昨日新光人壽舉行動土典禮，新壽母公司台新新光金控總經理林維俊表示，動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行，並非挑釁。他也強調，新壽與台北市政府是夥伴關係，「立場一致」，希望一起把輝達留下來。

針對昨日開工，林維俊說明，十月九日取得雜項執照後，公司依契約時程推進，過去不能開工是「依法不能動」，後來感謝市政府發下雜項執照，才能選一個好日子舉行動土典禮。至於典禮沒有邀請主管機關，主要考量長官行程繁忙。

他也強調，舉行動土典禮，並不違反新壽希望跟市政府一起把輝達留下來的立場，如果雙方有好的解決方案，隨時都可以調整。

林維俊重申，新壽「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。至於輝達承接開發權並取得未來利益，理應支付補償金，這是輝達與新壽之間的商業關係，雙方將再行協商。何況新壽跟輝達五月成功簽訂ＭＯＵ，後來只是有些法律架構大家認為有困難才過期，如果重新談，「很有信心會談得成」。

北士科Ｔ17、Ｔ18昨天舉行動土典禮。記者林澔一／攝影

林維俊也說，台新新光金控要對一百萬名股東負責，其中還有四分之一股權為國際主權基金所持，包括新加坡、挪威、阿布達比及日本資金，所有行動都必須「合法合規」，台新新光金提供了三萬多個工作機會，養活三萬個家庭，團隊有經營責任，必須要合法的處理，不能「隨性地放棄（地上權）」。

新光人壽昨在北士科Ｔ17、Ｔ18動土，北市議會藍綠齊批「假動土，真勒索」，認為新壽動作打臉北市府。法務局長連堂凱回應，「我們不會被鏟子嚇到」，強調「新新併」後，明年一月一日新壽就會消滅，屆時將中止契約收回土地。

對新壽的「開工動土典禮」，北市建管處表示，若實質開工如施作連續壁導溝、開挖地下室等，會依建築法開罰最高九千元，並勒令補辦手續，必要時勒令停工。不過，建管處派員到場發現並無實質開工情形，因此不開罰。

蔣萬安昨在台南二度被媒體詢問對新壽動土看法，他說，「一切都依照合約」，會盡力爭取輝達首選Ｔ17、Ｔ18，也提供其他土地給輝達選擇。

「不曉得（動土）目的是什麼」台北市副市長李四川說，新壽到現在還沒有回函市府是否同意解約。至於新壽有沒有可能和北市府合意解約，再由輝達處理解約金？李四川說，如果合意解約，輝達窗口就是北市府，和新壽沒有任何契約關係，沒有取得任何標的物，也沒有辦法協商任何金額。

輝達在台設立海外總部陷入僵局，對於中央會否介入，經濟部長龔明鑫表示，無法介入，但經濟部的立場是輝達的海外總部一定要留在台灣，先前輝達也請經濟部協助盤點適合土地，由於Ｔ17、Ｔ18的條件是輝達中意的，條件相近的土地都會盤點出來。