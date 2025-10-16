輝達進駐卡關…新壽T17、T18今動土 游淑慧喊話蔣萬安：要有霹靂手段

輝達進駐北士科T17、T18，啟動合意終止契約，新壽今動土，外界解讀是否挑釁北市府？國民黨議員游淑慧今天在臉書點出兩點霹靂手段，認為市長蔣萬安可以放棄善意的努力了。

游淑慧說，商人終究只在乎自身的利益，市長則要有霹靂的手段。第一，把準備好底牌備案拿出來，儘速說服輝達接受其他區域；第二，針對T17、T18開始準備終止契約的法律準備。

游提到，這部分光靠市府的法務團隊是不夠的，和財團的法律團隊硬槓可能要加上外部律師協力，還要準備好土地的接管，避免他們的搶蓋。

「與時間賽跑，明年元月新光人壽和台新人壽合併生效日，原新光人壽消滅時，就可以是T17、T18終止契約時」，游淑慧說，這不是新新壽搶先打下幾根柱子，就能占地為王。這是市有地、公共財，財團雖然有財有勢，但市府也是有理有據。