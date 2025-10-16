北士科放3年半…新壽今動土典禮 她嗆貪到不顧形象：和政府對著幹？

輝達總部有意進駐北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關，新壽今早還在該地舉辦動土典禮，輝達進駐恐告吹。國民黨立委王鴻薇說，新壽取得地上權已經3年半，拖到現在輝達想進來，才弄個動土典禮，難道是貪婪到不顧形象，硬要和政府對著幹嗎？

王鴻薇指出，台北市副市長李四川說明，新壽2023年5月和7月分別申請雜項施工執照，並於2024年2月和3月申報開工，從那之後到今年9月都沒有動工，新壽卻選在今天開工，到底在想什麼？此外，新壽2022年2月取得地上權，根據金管會保險業辦理不動產投資管理辦法，應該要在5年內興建完工，並符合即時利用並有收益基準。

王鴻薇說，新壽取得地上權已經3年半，拖到現在輝達想進來，才弄個動土典禮。就算真的要蓋，有可能蓋得完嗎？金管會都管不了嗎？王認為，輝達已經表態，希望新壽與台北市政府合意解約，由市府取回土地再專案設定地上權給輝達，市府也已經發函給新壽，要求在24日前簽談好解約條件。

王鴻薇表示，新壽選在今天搞個動土典禮，甚至不同往例，沒邀北市府參加，也沒邀金管會參加，完全就是在挑釁。