逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

北士科放3年半…新壽今動土典禮 她嗆貪到不顧形象：和政府對著幹？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
新光人壽今天在北士科T17、T18舉行動土典禮，會後大批媒體包圍台新新光金控總經理林維俊與新光人壽董事長魏寶生。記者林澔一／攝影
新光人壽今天在北士科T17、T18舉行動土典禮，會後大批媒體包圍台新新光金控總經理林維俊與新光人壽董事長魏寶生。記者林澔一／攝影

輝達總部有意進駐北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關，新壽今早還在該地舉辦動土典禮，輝達進駐恐告吹。國民黨立委王鴻薇說，新壽取得地上權已經3年半，拖到現在輝達想進來，才弄個動土典禮，難道是貪婪到不顧形象，硬要和政府對著幹嗎？

王鴻薇指出，台北市副市長李四川說明，新壽2023年5月和7月分別申請雜項施工執照，並於2024年2月和3月申報開工，從那之後到今年9月都沒有動工，新壽卻選在今天開工，到底在想什麼？此外，新壽2022年2月取得地上權，根據金管會保險業辦理不動產投資管理辦法，應該要在5年內興建完工，並符合即時利用並有收益基準。

王鴻薇說，新壽取得地上權已經3年半，拖到現在輝達想進來，才弄個動土典禮。就算真的要蓋，有可能蓋得完嗎？金管會都管不了嗎？王認為，輝達已經表態，希望新壽與台北市政府合意解約，由市府取回土地再專案設定地上權給輝達，市府也已經發函給新壽，要求在24日前簽談好解約條件。

王鴻薇表示，新壽選在今天搞個動土典禮，甚至不同往例，沒邀北市府參加，也沒邀金管會參加，完全就是在挑釁。

