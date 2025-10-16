快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

輝達設海外總部陷僵局 經長龔明鑫曝「還有其他選項」：一定要留在台灣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸日前宣布擴大稀土出口管制，經濟部長龔明鑫表示會間接波及半導體產業。圖／本報系資料照片
輝達（NVIDIA）在台設立海外總部陷入僵局，新壽舉辦北士科T17、T18動土儀式，對於政府會否介入，經濟部龔明鑫表示，無法介入，但經濟部的立場是輝達的海外總部一定要留在台灣，先前輝達也請經濟部協助盤點適合土地，離24日的期限還有一點時間，如果T17、T18不成，還有其他選項。

對於土地條件，龔明鑫表示，T17、T18的條件是輝達中意的，因此條件相近的土地都會盤點出來，也已經有幾個選項。

而美中貿易戰擴及全球稀土，龔明鑫表示，稀土對於台灣來說是間接使用，但也是在國際供應鏈的一環，國際間也提出合作意向來面對接下來的問題，台灣也會密切注意後續情勢，並會配合國際。

龔明鑫也說，台灣自己也會輔導相關廠商從事稀土精鍊，台灣每年稀土需求約1500公斤，經濟部目標是2030年前可透過回收與循環再利用方式，滿足國內約三分之一的需求，而目前工研院已具備公斤級的提煉能力，將會進一步擴大技術能量並移轉給產業應用。

輝達設海外總部陷僵局 經長龔明鑫曝「還有其他選項」：一定要留在台灣

