輝達進駐北士科仍卡關…龔明鑫：已盤點條件相似選項 24日前回覆

中央社／ 台北16日電
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度持續卡關，經濟部龔明鑫今天表示，因涉及企業間的協調，經濟部無法介入，但一定讓輝達海外總部留在台灣，已盤點幾個與北士科T17、T18條件相似選項供其選擇，經濟部將於24日前回覆輝達。

輝達（NVIDIA）有意在北投士林科技園區T17、T18基地設置台灣總部，但此處已由新壽取得地上權。北士科T17、T18基地今天舉辦開工典禮，台新新光金控總經理林維俊表示，此舉不是挑釁，與北市府立場都是要留下輝達。台北市副市長李四川則重申，請回文告知合意解約條件。

龔明鑫下午出席經濟部部務會議受訪表示，因涉及企業之間協調，經濟部無法介入，但經濟部會做好工作，讓輝達海外總部一定留在台灣，已盤點幾個與北士科T17、T18條件相似選項，可供輝達選擇。

經濟部7日接到輝達委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地，經濟部將於24日前回覆輝達。

