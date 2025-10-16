批要北市府吞天價分手費！輝達進駐北士科卡關 張斯綱稱新壽「恐怖情人」

輝達總部鎖定北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關。國民黨士林、北投區議員張斯綱今直言，本來是台北邁向AI時代的大好機會，卻卡在「新光人壽」這個恐怖情人手上。

張斯綱說，北市府想合意解約讓輝達順利進駐，新壽卻死咬不放，還要談「分手費」，一會兒說是權利金，一會兒又放話上看百億，金額含糊、態度強硬，根本是在情緒勒索整個城市的未來。

張斯綱直言，新壽原本繳的權利金與租金共33億元，合理的解約金頂多5至8億元，這是照金管會規定的合法範圍，北市議會也能接受，但新壽卻把未來50年獲利都算進去，他直呼「拜託，新壽一根柱子都沒有，卻要北市府吞下『天價分手費』，這不是談判，是勒索，是坐地起價。」

張斯綱認為，輝達若被嚇跑，台北少的不只是一件投資案，台灣也少了一次產業轉型升級的大好機會。北市府必須展現魄力，能談就談，備案該上場就不要客氣，不要讓恐怖情人主導城市的命運。