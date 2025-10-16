快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

批要北市府吞天價分手費！輝達進駐北士科卡關 張斯綱稱新壽「恐怖情人」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照／記者陳正興攝影
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照／記者陳正興攝影

輝達總部鎖定北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關。國民黨士林、北投區議員張斯綱今直言，本來是台北邁向AI時代的大好機會，卻卡在「新光人壽」這個恐怖情人手上。

張斯綱說，北市府想合意解約讓輝達順利進駐，新壽卻死咬不放，還要談「分手費」，一會兒說是權利金，一會兒又放話上看百億，金額含糊、態度強硬，根本是在情緒勒索整個城市的未來。

張斯綱直言，新壽原本繳的權利金與租金共33億元，合理的解約金頂多5至8億元，這是照金管會規定的合法範圍，北市議會也能接受，但新壽卻把未來50年獲利都算進去，他直呼「拜託，新壽一根柱子都沒有，卻要北市府吞下『天價分手費』，這不是談判，是勒索，是坐地起價。」

張斯綱認為，輝達若被嚇跑，台北少的不只是一件投資案，台灣也少了一次產業轉型升級的大好機會。北市府必須展現魄力，能談就談，備案該上場就不要客氣，不要讓恐怖情人主導城市的命運。

輝達 北士科 新壽 新光人壽

延伸閱讀

施壓北市府？新壽匆忙辦動工典禮 藍綠議員怒批「貪」搞低劣假動作

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

影／輝達總部進駐北士科卡關 王世堅喊話新壽「罩子放亮一點」

新壽T17、T18急辦開工動土典禮 林杏兒批「在北市府頭上動土」

相關新聞

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

輝達總部有意進駐北士科T17、T18，不過新壽今早在該地舉辦動土典禮，若依原先執照興建，恐不符輝達需求，進駐恐告吹。台北...

施壓北市府？新壽匆忙辦動工典禮 藍綠議員怒批「貪」搞低劣假動作

北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行動工典禮，意圖對北市府施加壓力，藍綠議員齊批，...

輝達進駐北士科仍卡關…龔明鑫：已盤點條件相似選項 24日前回覆

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度持續卡關，經濟部長龔明鑫今天表示，因涉及企業間的協調，經濟部無法介...

批要北市府吞天價分手費！輝達進駐北士科卡關 張斯綱稱新壽「恐怖情人」

輝達總部鎖定北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關。國民黨士林、北投區議員張斯綱今直言，本來...

輝達落腳北士科卡關 「黃仁勳故鄉」台南爭取總部首選沙崙A1區

爭取國際晶片大廠輝達（NVIDIA）在台南設立海外總部，今天市議會財經部門業務報告，議員要求經發局要更積極爭取輝達總部設...

影／輝達總部進駐北士科卡關 王世堅喊話新壽「罩子放亮一點」

輝達(NVIDIA)選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今(16日)更以動土典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。