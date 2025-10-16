施壓北市府？新壽匆忙辦動工典禮 藍綠議員怒批「貪」搞低劣假動作

北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行動工典禮，意圖對北市府施加壓力，藍綠議員齊批，新壽利用動工低劣假動作勒索市府，想要獲得更大利益，痛批只為了「貪」字，呼籲新壽盡快在合理的條件下解約，不要為多拗利益搞到三輸。

議員徐弘庭批評，新壽今日動工過去3年新壽持有地上權，卻沒動工，現在卻在沒有任何報備情況下就動土，本來應該「從從容容游刃有餘，現在為了談判，搞到匆匆忙忙連滾帶爬。」，連動土這樣低級手段都願意去做，只為一個「貪」字。

徐弘庭說，當初議會北士科調查小組多次點出新壽沒動工，當時也沒為輿論壓力就開工，現在他手中籌碼已經不多了，要是真有成人之美，就應盡快在合理的條件下解約，因為也不可能如期在2027年2月蓋完了，不要為了多拗一些利益，搞到最後三輸。

簡舒培指出，T16、T17、T18是北市2021年釋出重點產業基地，T17、T18由新光人壽低價得標三年放著養草，連都審都拖到今年六月才通過，還是一堆修正版本，建管處也尚未收到新光人壽針對 T17、T18 的開工申報文件，今天這場動工典禮就是虛假的政治擺拍，「這齣戲碼的真正目的，是掩飾三年的怠惰、拖延，以及一場針對政府與產業的勒索。」

簡舒培說，新光人壽知道輝達看中T17、T18，還簽合作 MOU，現在看談不成反過來舉辦假動工典禮、坐地起價，把土地當籌碼，把台灣AI發展當談判工具，這不是不作為，「是赤裸裸的勒索行為。」是財團主導城市命脈、挾產業以令政府。更反批市長蔣萬安在這關鍵時刻竟跑到台南看酪農，「連孰輕孰重都分不清楚的市長，怎麼有能力帶領首都產業發展？」