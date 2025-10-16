輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川： 不曉得目的是什麼

輝達總部有意進駐北士科T17、T18，不過新壽今早在該地舉辦動土典禮，若依原先執照興建，恐不符輝達需求，進駐恐告吹。台北市副市長李四川下午被問及此事，他說，「不曉得目的是做什麼。」若新壽依現在變更設計，也坦白和北市府說明不願意合意解約，市府會和輝達以備案作後續討論。

李四川表示，新壽T17、T18在民國112年5月和7月分別申請雜項施工執照，並於113年2月和3月申報開工，但自此之後到今年9月都沒有動工，「我也不知道雜照申請完，沒有申報開工，反而舉辦開工，不曉得目的是要做什麼？」如果當初在112年拿到執照後就開工，就沒有後續輝達要進駐的問題。

李四川強調，對於新壽說前面沒有辦法依法開工，市府一定要出面澄清，「是一年來都沒有動、沒有實質開工，才是真正事實。」

他說，市府已發出公文，也尊重新壽，假設願意合意解約，就回函公文願意解約，或者是依照現在的變更設計，還在申請的執照施工，那也坦白告訴北市府，市府已準備好備案，會和輝達交換意見，所以等候新壽，真正告訴市府，如果今天是真正開工，坦白說不願意合意解約，不必要有協議狀況。

媒體詢問，台新新光金控總經理林維俊今早受訪「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。李四川回，從頭到尾都講得很清楚，新壽跟北市府合約很簡單，如果要轉移地上權，就必須要先蓋好建築物並拿到使用執照，如果沒有建物，就沒有辦法轉移給任何企業。

距離新壽在10月24日回函是否合意解約。李四川也坦言，新壽到現在還沒有回函，強調不排斥任何方式，如果願意坐下來談，我們都願意。

媒體也詢問，新壽有沒有可能和北市府合意解約，再將解約金等要求請輝達來處理等？李四川說，輝達如果是合意解約，對的窗口就是台北市府，按照契約來講，輝達和新壽沒有任何契約關係，也沒有取得任何標的物，所以也沒有辦法協商任何金額。

至於新壽提到，雖然與輝達再簽MOU，李四川說，這就要看他們簽的MOU，如果符合相關規定也不排除。

另外，新壽稱動土典禮是9日拿到施作連續壁的雜項執照，媒體詢問李四川，若施打連續壁日後輝達不需要，是否造成麻煩？李回，今天的施工純粹是依據今年9月9日來做變更設計的執照所進行的連續壁，但未申報開工就直接實質施工，屆時輝達進駐，連續壁也不能使用。

針對北市建管處也說，若有開挖地下室、施作連續壁等「實質施工」，將依違反建築法開罰9000元。李四川表示，這是建管法令，就會依照目的事業主管機關辦理。