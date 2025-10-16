輝達落腳北士科卡關 「黃仁勳故鄉」台南爭取總部首選沙崙A1區

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
爭取輝達海外總部落腳台南，台南市府首選沙崙A1基地。圖／南市經發局提供
爭取輝達海外總部落腳台南，台南市府首選沙崙A1基地。圖／南市經發局提供

爭取國際晶片大廠輝達（NVIDIA）在台南設立海外總部，今天市議會財經部門業務報告，議員要求經發局要更積極爭取輝達總部設於台南，展現台南「AI智慧產業重鎮」的實力。

市議員李宗霖指出，爭取輝達（NVIDIA）總部，台南不應只是旁觀者，必須主動出擊。今年3月，微處理器大廠超微（AMD）已在沙崙智慧綠能科學城設置辦公室，這是台南AI產業的里程碑。他強調，台南不缺條件，也不缺國際連結，只差市府積極的行動力。

經濟發展局長張婷媛回應，超微有直接私底下聯繫，並提供優惠措施，包含進用人力薪資補貼、辦公室租金補貼等，共同談出誘因。至於輝達，已在高雄設立資料中心，而台南是黃仁勳的故鄉，經發局也釋出相當大的善意，希望台北T17、T18若沒有成功，可以優先考慮台南。因為台南是半導體重鎮，也是行政院宣布的S廊帶核心。

李宗霖說，市府目前已準備好兩處產業用地，有高鐵特定區武東段產業專用區與南科特定區A區，皆位於半導體與AI聚落核心地帶。土地產權單純、招商彈性高，不會發生像台北新壽案那樣的糾紛，完全具備承接國際企業總部的條件。

李宗霖提醒，市府目前在「大南方新矽谷推動方案」積極程度略顯不足。除了與輝達、超微招商引資，他要求經發局應更積極與中央配合，把握機會。台南擁有完整產業鏈與人才優勢，理應成為國際AI企業的首選基地。市府應積極爭取輝達總部落腳台南，讓世界看到台南的產業能量與科技潛力！

經發局說明，沙崙智慧綠能科學城A1區（武東段276-1產業專用區）是首要推薦據點。該基地自1999年定位為產專區，結合高鐵、產業、學研與智慧交通，周邊設有國際雙語學校，可滿足工程及研發人才需求。

沙崙A1非傳統工業區，緊鄰高鐵台南站，交通便捷，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院及陽明交大臺南校區等科研單位，適合設立企業總部、研發中心或營運據點。南科F、G區則可供企業設置研發中心、辦公空間及複合用途，土地用途彈性高，符合高科技與知識型產業需求。

經發局指出，南科年產值已超越竹科，形成台灣南部科技走廊，產業鏈涵蓋半導體、AI運算、綠能及智慧交通，科研能量雄厚，是全台最具成長動能的科技城市。經發局強調，台南曾成功吸引台積電、聯電、ASML等關鍵企業進駐。

台南市長黃偉哲強調台南是輝達在台灣設立總部的「最佳首選」。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲強調台南是輝達在台灣設立總部的「最佳首選」。圖／本報資料照片

