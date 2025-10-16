影／輝達總部進駐北士科卡關 王世堅喊話新壽「罩子放亮一點」

快訊

聯合報／ 記者陳筠青王彥鈞／台北即時報導
輝達(NVIDIA)選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今(16日)更以動土典禮表達態度。王世堅喊話新光人壽自己要想清楚，「罩子放亮一點」，要為全民的利益來設想，不要為了一丁點的個人、私人、企業的利益，而耽誤台灣的大前途。記者王彥鈞／攝影
輝達(NVIDIA)選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今(16日)更以動土典禮表達態度。新壽這些動作是否讓蔣萬安、蔣市府難堪？民進黨立委王世堅今天受訪時提到，台灣的第一座護國神山是台積電，而輝達是台灣的第二座護國神山，如果這叫圖利的話，圖利輝達等於圖利台積電、等於圖利全民、等於圖利全台灣人，所以沒有人會反對。

王世堅也喊話新光人壽自己要想清楚，「罩子放亮一點」，要為全民的利益來設想，不要為了一丁點的個人、私人、企業的利益，而耽誤台灣的大前途。

