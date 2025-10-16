快訊

新壽T17、T18急辦開工動土典禮 林杏兒批「在北市府頭上動土」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新光人壽今舉辦北士科T17、T18地上權案開工動土典禮，都發局長簡瑟芳（左）強調並不符合開工要件，建管處長虞積學則說，民間開工儀式不同於建築法申報開工或實際開工。記者林佳彣／攝影
新光人壽今舉辦北士科T17、T18地上權案開工動土典禮，都發局長簡瑟芳（左）強調並不符合開工要件，建管處長虞積學則說，民間開工儀式不同於建築法申報開工或實際開工。記者林佳彣／攝影

輝達總部選定北士科T17、T18，但用地爭議未解，新光人壽甚至今上午舉行地上權案開工動土典禮。士林、北投區議員林杏兒今質詢直指市府與新壽正在談判，建管處卻未讓市長蔣萬安第一時間掌握進度，也批新壽不是真動土，而是在市府頭上動土。

今天下午北市議會工務部門質詢，國民黨議員林杏兒關切新壽T17、T18開工動土典禮，她提及新壽6月13日申請雜項執照，質疑建管處當時未立即回報市長蔣萬安、副市長李四川。建管處長虞積學回應，今年10月8日、9日核發雜項執照，新壽該案是一般建築執照的申請，建管處沒有特別回報。

林杏兒說，當時新壽6月13日送件申請雜項執照時，就應該通報讓市長知道，該案很特別且不能等同一般案件，它是攸關北市經濟發展的重要指標，但是建管處卻沒讓市長、副市長第一時間掌握此事，批建管處螺絲鬆滿地。

林杏兒指出，該案10月啟動談判，建管處怎麼會在這過程中發給他執照，而新壽放在那邊3年不動，什麼時候不動工，現在這時間動工，「他不是真的在動土，是在市府頭上動土！」虞積學強調，該案雜照還沒來申報開工。

臺北市政府都市發展局長簡瑟芳回應，地政局定期詢問新壽T17、T18的進度，新壽會提報建照審查、都審等進度，地政局也會請都發局確認，都發局都會向府方回報相關都市設計送審或核定的進度。至於動土典禮，簡強調並不符合開工要件，因為根本還沒依法申報開工；虞說，純粹民間開工儀式跟建築法申報開工或實際開工是不同。

林杏兒認為，建管處給了雜項執照，讓新壽有可運用的空間來挑釁市府，因此她要求市府該硬則硬、該談就談，不要被新壽牽著鼻子走，不要讓新壽耍任何花招，而不應該常常處於新壽在丟球、市府在接球的狀態；另要求，新壽只要送任何資料，建管處都要回報。虞積學說，建管處會加強監督T17、T18後續工地管理。

今天下午北市議會工務部門質詢，國民黨議員林杏兒關切新壽T17、T18開工動土典禮。記者林佳彣／攝影
今天下午北市議會工務部門質詢，國民黨議員林杏兒關切新壽T17、T18開工動土典禮。記者林佳彣／攝影

