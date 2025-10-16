北士科 T17、T18 今動土 魏寶生：讓企業成長與城市進步並肩前行

台新新光金控（2887）子公司新光人壽於16日在台北市北投士林科技園區舉行「新光人壽北士科T17及T18地上權案」開工動土典禮，由新光人壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義及副總經理陳芝貴出席，並邀請台新新光金控總經理林維俊、中華民國創投公會理事長邱德成、李祖原聯合建築師事務所總經理吳文圳與建築師黃文旭、建國工程（5515）董事長吳昌修及總經理甘茂盛蒞臨參與。

新光人壽董事長魏寶生致詞時表示，今年是台新新光金控元年，新光人壽在這個新的起點上，將以金控集團「認真、創新、永續」的企業精神，善盡企業社會責任，並支持促進與政府的公私協力夥伴關係 (Public-Private Partnership)，積極開發北士科園區，展現新光人壽在金融本業之外，以專業及遠見長期持續推動城市建設、引領綠色轉型的決心與行動力，讓企業成長與城市進步並肩前行。

北士科擁有豐富的不動產投資開發經驗，於全台擁有197件不動產標的，在內湖科技園區即持有十數棟商業及廠辦大樓，成為眾多科技企業商辦租賃的首選。新光人壽為了響應政府打造台北市科技產業廊帶政策，於2021年參與政府的公開招標而取得北士科T17、T18地上權後，即積極規劃設計，並取得建照申報開工，其後由於近年AI產業爆發式成長，新光人壽於市場調研及徵詢業界意見後，決定順應未來產業發展趨勢而變更建築設計，此經北市府多次審查及調整後，目前已取得雜項執照。