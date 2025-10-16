新壽北士科動土 董座魏寶生：依法推進、打造「新光水岸森林園區」

新光人壽今日上午於北士科技舉行「T17、T18地上權案」動土典禮，董事長魏寶生表示，今年是台新新光金控元年，新壽將以「認真、創新、永續」為核心精神，落實企業社會責任，並透過公私協力推動城市建設。

除了魏寶生，包括新壽副董事長洪士琪、總經理黃敏義與台新新光金控總經理林維俊等高層者都出席。新壽表示，該案自2021年取得地上權後歷經設計變更與多次審查，近期取得北市府核發的雜項執照後正式開工。全案占地3.9公頃、總樓地板面積5.5萬坪，將以「新光水岸森林園區」為名，打造五棟A級綠建築商辦大樓與森林中庭，導入節能減碳與智慧建築理念，預計成為北士科新地標。

不過，外界仍聚焦於新壽與台北市政府間的地上權爭議。據了解，新壽內部傾向依契約規定，透過「爭議協調委員會」機制處理，希望依法釐清責任。林維俊指出，補償金會由接手開發的輝達（NVIDIA）支付，「新壽沒有想從市府或市民手中拿一毛錢」。

對於外界質疑動土是「挑釁」行為，林維俊回應，新壽動土完全「合法、合規、合契約」，取得雜項執照後才選擇良辰吉日舉行儀式，純屬公司內部事務，並無挑釁之意。他強調，新壽與北市府為夥伴關係，立場一致、共同盼輝達留下，過去因法令未許可才未開工，「不是三年不動，而是依法不能動」。