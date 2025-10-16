新壽T17、T18動土打臉市府？北市法務局長：不會被鏟子嚇到

新壽上午在輝達想要的北士科T17、T18土地，舉行動土典禮，北市議會民政委員會上午討論此案時，議員認為新壽此一動作在打臉北市府，北市府法務局長連堂凱表示，「我們不會被鏟子嚇到」且「新新併」在明年1月1日後新壽就會消滅，工程也不可能有突破性的進度。

新壽在T17、18動土，在委員會中引發議員討論，議員許淑華、顏若芳、何孟樺、鍾佩玲等議員均表示，市府之前認為新壽沒有動工，「就動給你看」且市府發出別介意解約的公文，如果新壽有善意，應該是要回文，但新壽今天題做了1個動土典禮的動作，法務局還有什麼招嗎？

連堂凱指出，「我們不會被鏟子嚇到」；「新新併」在明年1月1日，新壽會消滅，這個時間，新壽在工程層面上，不可能有突破性的進度，到時候由新公司承接，明年1月1日後，市府不同意換約，是可歸責於新壽的事由，所以就會中止契約。

議員也質疑，輝達會等到明年嗎？這時間沒有手段反制，新壽動鏟後又繼續不動，是否可罰款？連堂凱指出，當時 合約設計，第一階段是5年，明年1月1日合約走完第4年，無法啟動罰款機制，但「新新併」是契機，市府可以重新審閱是否要繼續執行合約，市府不會支持換約，所以明年1月1日會把土地收回。

連堂凱說，新壽消滅在明年1月發生，其實輝達也知道，談判的過程中，雙方大家都有互相交換訊息，只是輝達也有明確表示說，如果是因為這樣，雙方會進入訴訟，也不會去承接T17、18了。