聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊（左）與新光人壽董事長魏寶生（右）出席動土典禮，林維俊表示，「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。記者林澔一／攝影
新光人壽今在北士科舉辦T17、T18開工動土典禮，新壽董事長魏寶生及母公司台新新光金控總經理林維俊都到場。北市建管處上午派員到場了解，並無實質開工情形，因此不會開罰。

鄭大川指出，「實質開工」是例如基礎或地下室的開挖、連續壁導溝或連續壁的施作，依建築法須向建管處申報開工、放樣勘驗後才能施作工程，「如果只是申報開工後，做圍籬或整地不算是實質開工。」

鄭大川表示，今日上午經同事實際去現場看，新壽並沒有實質的開工情形，僅是一個開工動土典禮的進行，依法相關典禮並非開工應該申報的項目。

據悉，新壽今天的動土典禮屬於啟動性質，象徵開發案正式啟程。後續仍需完成施工細部規畫與相關行政程序，工程預計將於核准後再行展開。

新光人壽位於北投士林科技園區T17、T18兩塊用地今天舉行動土典禮。記者林澔一／攝影
輝達 北士科

相關新聞

林維俊：新壽動土「合法、合規、合契約」並非挑釁 與市府是夥伴關係

輝達入駐北士科案，今日台新新光金控總經理林維俊表示，新光人壽動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行...

T17、18被指假動工 郝龍斌：新壽必敗 擋輝達者粉身碎骨

輝達選定北士科T17、T18用地進駐，不過T17、T18牽涉新壽、台北市政府的產權糾紛，新壽以動工表達開發決心。台北市前...

新壽今急辦動工典禮 議員嘆輝達「算不出台灣複雜政經」

北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行「動工典禮」試圖給市府製造壓力。藍議員感嘆輝達...

新壽T17、T18動土打臉市府？北市法務局長：不會被鏟子嚇到

新壽上午在輝達想要的北士科T17、T18土地，舉行動土典禮，北市議會民政委員會上午討論此案時，議員認為新壽此一動作在打臉...

新壽T17、T18動土典禮 北市建管處今派員緊盯：無實質開工不罰

新光人壽今在北士科舉辦T17、T18開工動土典禮，新壽董事長魏寶生及母公司台新新光金控總經理林維俊都到場。北市建管處上午...

北士科T17、T18今動土 林維俊：沒想要從北市府口袋拿一毛錢

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地進度卡關，新光人壽16日舉辦動土典禮。台新新光金控總經理林維俊、...

