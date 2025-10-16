新壽T17、T18動土典禮 北市建管處今派員緊盯：無實質開工不罰

新光人壽今在北士科舉辦T17、T18開工動土典禮，新壽董事長魏寶生及母公司台新新光金控總經理林維俊都到場。北市建管處上午派員到場了解，並無實質開工情形，因此不會開罰。

鄭大川指出，「實質開工」是例如基礎或地下室的開挖、連續壁導溝或連續壁的施作，依建築法須向建管處申報開工、放樣勘驗後才能施作工程，「如果只是申報開工後，做圍籬或整地不算是實質開工。」

鄭大川表示，今日上午經同事實際去現場看，新壽並沒有實質的開工情形，僅是一個開工動土典禮的進行，依法相關典禮並非開工應該申報的項目。