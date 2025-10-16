北士科T17、T18今動土 林維俊：沒想要從北市府口袋拿一毛錢

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地進度卡關，新光人壽16日舉辦動土典禮。台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事長魏寶生、新光人壽副董事長洪士琪、新光人壽總經理黃敏義等長官皆親自出席。林維俊於會後受訪時表示，沒有要挑釁北市府，一切合法、合規、合契約，且新壽沒想過要從台北市政府跟台北市的納稅人口袋裡拿一毛錢。他強調，新光人壽與台北市政府是夥伴關係，希望一起把輝達留下來。

林維俊表示，新光人壽今日開工動土完全合法、合規、合契約，尊重法律後進行儀式，且動土是依照民俗挑選良辰吉時進行，請求過程平安順利，感謝北市府10月9日給了雜項執照，公司依契約時程推進，過去不能動不是沒有作為、養草，而是「依法不能動」，如今取得雜項執照，新壽就選一個良辰吉日開工，絕非外界所言挑釁台北市政府。

對於動土典禮沒邀北市府代表出席，林維俊說，今天的動土典禮定調為公司內部的事，地方主管機關是台北市政府，產業主管機關則是金管會，考量長官工作繁忙，所以兩邊都沒邀請，不敢驚擾長官。

林維俊重申，新光人壽跟台北市政府是夥伴關係，希望輝達留下來，立場一致，希望合作把輝達留下來，動土典禮不違反立場。他強調，新光人壽「沒想過要從台北市政府跟台北市的納稅人口袋裡拿一毛錢」。只是新壽依法標到地上權，輝達這樣的國際公司來，看要如何調整法律架構，將地上權讓給輝達，討論看如何解決問題，若輝達承接開發權並取得未來利益，依法應支付補償金，但補償金是輝達跟新壽之間的商業關係，雙方會再行協商。新光人壽與輝達5月可以談妥商業條件，雖然9月到期，但重新談一次應該沒問題。

林維俊強調，台新新光金控有四分之一是外資股東，包括新加坡、挪威、阿布達比及日本等主權資金，做任何事情一定是合法合規合契約，一步一步照著法律走，不能因民粹壓力而違法處理，我們也要對近百萬股東負責，北市府跟新壽雙方各自有顧慮，希望能夠找出條路讓輝達留下來。

至於北市府曾說10月24日前新壽還沒有答覆，就會按照期限提供備案給輝達。林維俊表示，新壽會「盡量配合」，與市府一起找解方。對於目前的僵局，林維俊也有信心會突破，重申會繼續努力溝通。

新光人壽董事長魏寶生於致詞時表示，新光人壽北士科T17、T18地上權案的開工動土，不僅是一項重大開發案的啟動，更象徵新光人壽在城市發展與永續建築領域邁入新的篇章。今年是台新新光金控元年，在這個新的起點上，我們以金控集團認真創新永續的企業精神，善盡企業社會責任，並支持政府與公私協力夥伴關係，積極開發北市區域園區，展現新光人壽在金融本業之外，以專業及遠見長期持續推動城市建設，引領綠色轉型的決心與行動力，讓企業成長與都市進步並肩前進。

魏寶生說，本案基地面積約3.9公頃，規劃5棟高效能A級辦公大樓，樓地板面積達55000坪，新壽也在設計中導入節能減碳智慧建築與健康環境的理念，以綠色低碳人本為核心打造與自然共生的永續園區，未來建築完工後將成為兼具生態價值與城市競爭力的現代化科技商辦聚落，提供優質的租賃及管理服務，出租於有需求的科技相關業者，有利於提升北士科園區的地位與功能，並帶動台北整體經濟的發展。