影／北士科T17、T18動土 林維俊：並非挑釁政府

新光人壽今天上午在北士科T17、T18舉行動土典禮，台新新光金控總經理林維俊會後受訪時表示，「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。新光人壽動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行，並非挑釁政府。他強調新光人壽與台北市政府是夥伴關係，希望一起把輝達留下來。

林維俊表示10月9日取得雜項執照後，公司依契約時程推進。過去不能開工是「依法不能動」，而非怠工。新壽跟北市府有契約，按照契約動作，時間到就做什麼，在此之前不能動，「不是三年不動，是依法不能動」。林維俊說，考量長官工作繁忙，沒有邀請北市府，也沒有找金管會長官出席，是不敢驚擾主管機關。