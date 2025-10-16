聽新聞
0:00 / 0:00
影／北士科T17、T18動土 林維俊：並非挑釁政府
新光人壽今天上午在北士科T17、T18舉行動土典禮，台新新光金控總經理林維俊會後受訪時表示，「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。新光人壽動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行，並非挑釁政府。他強調新光人壽與台北市政府是夥伴關係，希望一起把輝達留下來。
林維俊表示10月9日取得雜項執照後，公司依契約時程推進。過去不能開工是「依法不能動」，而非怠工。新壽跟北市府有契約，按照契約動作，時間到就做什麼，在此之前不能動，「不是三年不動，是依法不能動」。林維俊說，考量長官工作繁忙，沒有邀請北市府，也沒有找金管會長官出席，是不敢驚擾主管機關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言