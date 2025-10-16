輝達落腳台北機率仍最大 蔣萬安給2解方「已提供北市其他選擇」

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台北市長蔣萬安（前排右）今到台南考察酪農產業，二度被媒體詢問對新壽動土看法，他表示，盡全力協助爭取輝達首選的T17、T18土地。記者周宗禎／攝影
新光人壽今於北投士林科技園區T17、T18辦動土典禮，但輝達希望此一土地作為海外總部。台北市長蔣萬安今到台南考察酪農產業，二度被媒體詢問對新壽動土看法，他表示盡全力協助爭取輝達首選的T17、T18土地，另也提供北市其他土地給輝達選擇。

蔣萬安會前受訪說，台北市政府的立場一直非常堅定而且一致，「就是希望輝達總部能夠順利落腳台北」，一定會盡全力讓一切圓滿順利，也會跟各方持續保持溝通。

蔣萬安指出，自己之前也講過，也必須要確保整個程序合法合規、也符合契約的規範，所以市府持續跟輝達溝通，保持意見交換，目前輝達明確的告知，就是希望新光人壽跟台北市政府合意解約、由市府取回土地，透過專案設定地上權方式來給予輝達，「這方向非常地明確，我們會持續努力」。

蔣萬安參訪完酪農場後，媒體再以新壽動土畫面詢問他的看法，蔣萬安說，「一切都是依照合約」，自己在議會時也說得很清楚，新光人壽跟市府簽訂地上權合約，依照合約規定，「就是必須在一定期限內要完成建物」，過去3年多將近4年並沒有任何實質的開工，所以還是希望照合約來走。

蔣萬安也說，但是二方面，輝達決定、希望讓海外總部能落腳台北，市府當然盡全力協助輝達他們首選T17、T18這塊地，同樣的輝達也正式發函給市府，希望幫忙找台北市其他適合的土地，市府現在也有具體的方案，已把彙整的資料提供給輝達做選擇，「我們多管齊下、與各方合作，努力爭取輝達順利落腳台北」。

