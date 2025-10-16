林維俊：新壽動土「合法、合規、合契約」並非挑釁 與市府是夥伴關係

輝達入駐北士科案，今日台新新光金控總經理林維俊表示，新光人壽動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行，並非挑釁。他強調，新光人壽與台北市政府是夥伴關係，希望一起把輝達留下來。

林維俊重申，新光人壽「沒有想從台北市政府或納稅人拿一毛錢」。若輝達承接開發權並取得未來利益，應支付補償金，這是輝達與新光人壽之間的商業關係，雙方將再行協商。他指出，MOU（合作意向書）重新協商應該不難。

他指出，10月9日取得雜項執照後，公司依契約時程推進，過去不能開工是「依法不能動」，而非怠工。林維俊指出，主管機關為北市府與金管會，考量長官行程繁忙，並非未邀請主管單位。

他強調，新光人壽與台北市政府是夥伴關係，目標一致都是希望輝達能留在北市科。雙方已收發正式公文，會在合作基礎上共同討論解方，「公民合作把輝達留下來」。

林維俊也說，台新新光金控四分之一股權為國際主權基金所持，包括新加坡、挪威、阿布達比及日本資金，所有行動都必須「合法合規」，不能因民粹壓力而違法處理。