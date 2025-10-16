新壽急辦動土典禮 綠營轟：企業形象不斷敗壞、淪落
輝達選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今更以動土典禮表達態度。民進黨士林、北投區議員批意氣用事成不了大事，也要新壽正視正在不斷地敗壞、淪落的企業形象。
議員林延鳳認為，「意氣用事成不了大事，本來應該是一盤好棋，卻有可能淪為全盤皆輸。」新壽現在這些動作都是讓蔣萬安、蔣市府難堪而已。她質疑新壽突然要辦開工典禮，蔣市府卻毫無掌握，這讓外界難以捉摸跟想像，顯然T17、T18有可能就是破局。
林延鳳說，如果破局，請問蔣市府對於未來T17、T18還要同意新壽的履約？還是要合意解約？請蔣萬安也應該要說明清楚。
議員陳賢蔚說，今天新壽將在北士科T17、T18基地動土典禮，大家都懷疑是「假動土」，針對北市府施壓的惡意作為。
他直言，新壽擔心背信的疑慮、市府擔憂圖利的罪名，台北市民也有對於本案的要求底線，「請新壽不要再幻想無謂、尚未發生的50年利益，而是要正視正在不斷地敗壞、淪落的企業形象；蔣萬安必須勇於任事，不要再當政治不沾鍋，應該承擔責任，針對與新壽如何地盡速達成合意解約、幫助輝達留在北士科，才是現在市政首要之務。」
陳賢蔚認為，既然市府已選擇採取協商程序及後續協調，新壽須盡速提出方案與市府會商。他直言，「全體台北市民受夠無良企業與無能市府的惡鬥肥皂劇」，也呼籲北市府、蔣萬安、新壽，「如果你們執意地透過媒體放話不斷地惡鬥，勢必會兩敗俱傷。」
