持續溝通台灣總部用地 蔣萬安：輝達明確希望新壽與北市府合意解約

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，台北市政府的立場一直非常堅定且一致，希望輝達（NVIDIA）的台灣總部可以順利落腳台北，他轉述「輝達也明確希望新光人壽跟台北市政府合意解約」。資料照 記者曾吉松／攝影
新光人壽北士科T17、18用地16日舉行開工動土儀式。台北市長蔣萬安表示，台北市政府的立場一直非常堅定且一致，希望輝達（NVIDIA）的台灣總部可以順利落腳台北，他轉述「輝達也明確希望新光人壽跟台北市政府合意解約」。

輝達台灣總部用地尚未定案，新光人壽16日將舉行北投士林科技園區T17、T18開工動土儀式。蔣萬安赴台南考察酪農產業，接受媒體聯訪時，也被問到相關問題。

蔣萬安強調，台北市政府的立場一直非常堅定且一致，希望輝達的台灣總部能夠順利落腳台北，我們也一定會盡全力讓一切能夠圓滿順利，也會跟各方持續的保持溝通，「我們也必須要確保整個程序是合法合規也符合契約的規範」。

他表示，市府也持續跟輝達溝通保持意見交換，所以目前輝達他們也明確的告知「希望新光人壽跟台北市政府合意解約」，由市府取回土地，透過專案設定地上權的方式來給予輝達，這個方向非常明確，北市府也會持續努力。

輝達 北士科 蔣萬安 北市府 新壽

