T17、18被指假動工 郝龍斌：新壽必敗 擋輝達者粉身碎骨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
輝達選定北士科T17、T18用地進駐，不過T17、T18牽涉新壽、台北市政府的產權糾紛，新壽以動工表達開發決心。台北市前市長郝龍斌今表示，此事新壽必敗，動工已違合約規定，動工無意義，過去兩年沒動工，是在養地，光以這事打官司，台北市府把新壽違約金、保證金甚至原來押標金沒收，已有法律基礎。

郝龍斌今早接受廣播「千秋萬事」專訪，他以台北市長經驗分析北士科T17、T18爭議。郝龍斌說，現在動工已違反當初合約的規定，動工一點意義都沒有，主要是因為輝達要進駐，匆匆忙忙動工，希望搞個較好的談判條件，這是沒有用的，台北市府只要堅守立場並要求按照合約，處理違約，該地本就可強制收回。

郝龍斌指出，台北市府依照新壽過去投標、押標的金額，給合理的利息而非利潤，這是合理做法。新壽自己都宣布沒有得到台北市府的許可動工，這真是笑話，任何重大工程動工須向台北市政府拿到動工許可、施工許可、安全規範許可，若通通沒有，這又是違約。

郝龍斌表示，大家都希望輝達投資台灣，輝達也有非常清楚的意願，希望在台北，北士科也是輝達屬意地段，台北市政府積極處理，可是有些法律問題需要中央的支持跟配合，懇切希望中央如內政部等相關單位，能配合台北市政府，畢竟這事是全台灣人希望，也是對台灣未來經濟發展很重要的事情，只要中央不要給台北市政府穿小鞋，台北市政府堅定立場做出合理安排，這事應可水到渠成。

郝龍斌指出，建議新壽相關單位適可而止，若台北市政府願意就新壽當初所付出的錢，給其合理利息，這是台北市政府最多可以做到的事情，如果新壽繼續如此，只要中央配合，相信台北市政府可他違約金，甚至沒收押標金，他當台北市長時就做過這事情，例如台北車站前的太極雙星，所以他希望新壽好好想想，不要是押標金被沒收後，來打官司看押標金能否拿回。

郝龍斌直言，兩年沒有動工已經違約，要是台北市政府真的照違約處理，沒收押標金或扣一部分的錢，絕對可以贏官司。內部宣示、外部宣示都是新壽的問題，台北市政府不應被干擾，台北有內科、南軟，台北有最好的科技人才，輝達要在台北一點也不意外，全國民眾一定都在看，看中央跟地方能否為了台灣的經濟、產業發展，合作處理好這事，這也會影響新壽企業形象。

郝龍斌強調，此事新壽必敗，民間企業要用各種手段跟官方鬥，只要官方守住法律底線、規定，這事不可能做成，勸告新壽，這事最好不要再做任何動作，好好跟北市府協商，拿個合理的金額回去。

郝龍斌認為，這事也在考驗蔣萬安，他前幾天碰到蔣，除了談選舉外，也談T17、T18這事情，他只跟蔣說，這事處理的好壞絕對影響蔣未來選舉。他知道很多外在干擾，甚至很多公關公司都在給台北市府、台北市議員施壓，希望協助新壽，但處理這事對蔣選舉、蔣的行政能力、團隊等，是關鍵一仗，相信會處理好，大致了解蔣的處理步驟，他是認同的。

郝龍斌提到，現在動工只證明過去兩年沒有動工，什麼事都沒做，是在養地，光以這事打官司，台北市府把新壽違約金、保證金甚至原來押標金沒收，已有法律基礎。任何一人擋這事，必定會粉身碎骨。

至於前政務委員張景森的質疑，郝龍斌表示，那只是為反對而反對、為攻擊而攻擊，他對北市府處理非常有信心。

